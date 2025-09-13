Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esther Guerrero es queda a només 8 centèsimes de les semifinals del Mundial d'atletisme

L'atleta banyolina és avançada en l'últim moment per O'Sullivan i tanca la seva sèrie dels 1.500 metres en setena posició amb un temps de 4.02.20

Esther Guerrero, en una sessió d'entrenament a Tòquio / EFE

Esther Guerrero, en una sessió d'entrenament a Tòquio / EFE

Carles Rosell

Girona

Esther Guerrero s'ha quedat a les portes de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món d'atletisme que s'està celebrant a Tòquio. L'atleta banyolina ha acabat 7a de la seva sèrie, amb un temps de 4:02.20, a només 8 centèsimes del 6è lloc que li hauria permès continuar viva en aquesta competició. L'actual campiona estatal dels 1.500 metres venia de córrer a Brusel·les el passat mes d'agost amb una marca de 3:59.45, però avui tot i aguantar el ritme capdavanter i arribar al tram final ben posicionada, s'ha quedat sense benzina i tancada en l'última recta, pel que ha vist com en els instants finals la irlandesa O'Sullivan l''acabava superant.

