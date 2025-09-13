Poca expectació per anar a Vidreres a veure el Girona B
El club blanc-i-vermell fins ara tan sols ha registrat una setantena d’entrades per als socis, mentre que el Juvenil s’estrena aquesta tarda a Saragossa
A 24 hores del debut del Girona B a Vidreres en el primer partit com a local a la Segona RFEF, el club gironí tan sols ha repartit una setantena d’entrades per als seus socis. No hi ha gaire demanda, fins al moment, per a veure en directe l’evolució del filial, que es va estrenar en la categoria amb una derrota per la mínima a Reus la setmana passada.
La llunyania respecte a Girona i l’horari establert (12 hores) segurament són dos motius de pes per a la poca activitat que genera l’enfrontament contra el Poblenc corresponent a la jornada 2. Perquè tan bon punt s’acabi el duel, començarà el Celta-Girona de Primera Divisió, amb la qual cosa, qui no vulgui perdre’s cap detall dels de Míchel i s’hagi apropat a Vidreres, haurà de marxar abans d’hora per ser a temps davant del televisor.
El club espera que en les hores que falten per a l’inici del partit, més gent s’animi i es visqui una entrada digna per a donar suport als homes de Quique Álvarez. El partit és gratuït per als socis del Girona, que només podien sol·licitar les entrades mitjançant un enllaç publicat al web del club, amb un màxim de cinc entrades per soci, però el termini es va acabar dijous a mitjanit.
Les entrades de públic general només es podran comprar el mateix dia de partit a les taquilles del Camp Municipal de Vidreres, amb un preu de 5 euros per a l’entrada general i 10 euros per a Tribuna.
Tret de sortida al Juvenil
El Juvenil de Divisió d’Honor comença la Lliga enfrontant-se com a visitant al Saragossa-Racing aquesta tarda (17 hores). Serà també el debut a la banqueta de l’entrenador Jonathan Ruiz, que a l’estiu va fer-se càrrec de l’equip gironí, substituint Sergi Mora.
La plantilla, que l’any passat, a causa del gran rendiment del primer equip la temporada abans, va disputar la Youth League -on va tenir una gran trajectòria, sent eliminat en els setzens de final per l’Olympiacos-, també ha patit diversos canvis.
L’objectiu dels gironins no és cap altre que fer una bona temporada i moure’s en la zona capdavantera de la taula. El curs passat va ser sisè, amb un balanç de 13 triomfs, 7 empats i 10 derrotes
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys