La inspiració d’Omar a Cornellà dona la victòria al Peralada
Els homes d’Àlex Marsal resisteixen de manera heroica en la segona meitat
Primers punts de la temporada per al Peralada d’Àlex Marsal, que va viure de la inspiració ofensiva d’Omar, autor d’un doblet, en la primera part, i va saber resistir en el darrers quaranta-cinc minuts per endur-se una victòria molt treballada de Cornellà (1-2).
Un contraatac dirigit per Dani Gómez al quart d’hora i una pilota picada per Alan Baró, van ser executades a la perfecció per Omar, que va fer els seus gols enmig de l’empat provisional de Dos Reis passada la mitja hora.
La seriositat col·lectiva va fer la resta després d’anul·lar tots els intents locals, alguns a la desesperada.
