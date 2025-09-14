El Bisbal es treu l'espineta contra el Salou (76-81)
L'equip d'Èric Surís guanya el primer partit de la fase de grups a la Copa d'Espanya, competició oficial
Lluc Perich Pérez
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet, tot i estar en pretemporada, ha sumat la primera victòria oficial en la fase de grups de la Copa d’Espanya. Els d’Èric Surís han guanyat 76-81 el Salou, contra qui venien de perdre a Lliga Catalana, i prenen avantatge al seu grupet. «La clau, sens dubte, la millora en defensa i rebot la segona meitat, amb molt millors sensacions», assegura el tècnic.
El primer quart ha caigut a favor dels bisbalencs, que encara tenien la ràbia encesa per la derrota, justament contra el Salou, diumenge passat. Un avantatge de set punts ha mostrat que els gironins tenien més empenta de bon començament, però la resposta rival no s'ha fet esperar i, de fet, els tarragonins han marxat pel davant al descans després d’un 24-14 al segon quart (43-40).
La tònica, això sí, s'ha repetit, amb un 15-23 pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet que, altra vegada, recuperava la davantera en un duel clarament de ratxes. El tram final, per tant, tocava reacció del Salou. I va n’hi ha hagut, amb l’equip local collant els visitants i reduint diferències. Però tot això el Bisbal ja s’ho duia après, no només de la primera meitat de l’enfrontament, sinó de la setmana passada. Amb cap fred, els d’Èric Surís han resistit el seu avantatge i del -3 a què es trobava el Salou a manca de cinc minuts s'ha passat a un -9 a manca de tres. Cop de puny sobre la taula a què els locals ja no han pogut reaccionar tot i retallar el marcador fins al 76-81 definitiu.
La segona jornada de la fase de grups enfrontarà, el cap de setmana vinent, Osca i Bisbal, obligant de nou els gironins a desplaçar-se. La tercera jornada sí que es farà al Pavelló Vell rebent el Saragossa. En l’altre partit de la lligueta, l’Osca va superar per 80-74 el Saragossa, pel que una nova victòria a domicili reforçaria de valent les aspiracions dels bisbalencs.
Surís també ha fet una «valoració molt positiva» de les primeres setmanes de feina amb l’equip, a qui assegura que cal «millorar en defensa» i «conèixer-se en atac» per anar trobant els seus màxims.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Un front de tempestes deixa 50 litres a la Bisbal i Fornells i més de 40 a Girona
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions