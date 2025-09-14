El Girona B suma la primera victòria a Segona RFEF (1-0)
El filial s’estrena a Vidreres aconseguint tres punts importantíssims contra el Poblenc i deixant bones sensacions en un exercici de paciència
Lluc Perich
Ho ha fet ple de cares noves, i trobant-ne a faltar de velles; i a Vidreres, i no pas Riudarenes; però el Girona B ja té la primera victòria en la nova etapa a Segona RFEF. El filial ha guanyat 1-0 el Poblenc balear en un partit on s'ha mostrat madur, sabent tenir la pilota i, sobretot, paciència, que en aquesta categoria farà d’allò més falta. El gol, tot i merèixer arribar molt abans, s’ha fet esperar fins al 80’, sortit del cap d’Arango, i ha sigut el premi a l’exercici de resiliència del filial.
Quique Álvarez ha plantejat tres canvis respecte a l’onze de Reus donant entrada a Gibert al pivot, Sarasa a l’esquerra i Arenzana a dalt. És una divisió dura i el propi Sarasa no ha trigat ni dos segons a comprovar-ho quan Peñafort l'ha saludat atropellant-lo just després del sac inicial. La tònica del partit –que, sembla, serà la de la temporada– ha sigut d'entrades fortes i arbitratge permissiu. Els dos-cents aficionats que han buscat l’ombra del Municipal no han trigat massa a veure on estava el llistó.
Però aquest Girona B vol jugar i lluir-se amb pilota. Compensar una menor puixança física amb una tècnica molt més treballada que els rivals. A Vidreres ho ha demostrat en un partit on ha controlat la possessió i buscat amb calma ocasions que li han arribat, sobretot, el tram inicial del matx.
Fins a quatre vegades el primer quart d’hora el filial s’ha apropat al gol: Shin, provant de lluny en una recuperació alta; Arenzana, picant el pal a centrada de Mario; Papa, cargolant una rosca; i sobretot Arenzana, que ha tallat una passada de Marc entre centrals, fet un bon retall davant Martí, però errat en el xut, bloquejat entre les cames del porter Sabater.
La tendència estirava, doncs, a favor dels de casa, que fins i tot han enviat la bola al fons de la xarxa en una cinquena ocasió, invalidada. Papa, que havia caçat un rebot al lateral de l’àrea, s’ha colat entre tres rivals fent lliscar la pilota sota la bota abans de centrar ras per a Mario al segon pal, però el linier ha alçat la bandera perquè s’havia passat la línia de fons.
L’amenaça ha activat el Poblenc, des de llavors més sòlid en defensa i emboirant les idees del filial. La llucidesa no ha tornat fins al 40’, amb Sarasa regirant-se per enganyar la marca i provant una centrada-xut de cullera que ha sobrevolat la porteria balear. L’única ocasió clara dels visitants ha hagut de venir d’un error de Sergi Puig sortint amb els punys que la defensa ha solucionat.
Mario i Lass, això sí, s’han carregat amb targetes i el migcentre, tot i ser el far del filial, ha flirtejat amb la segona poc abans del descans. La represa ha mantingut el guió, amb el Girona B cada cop més bolcat a dalt. La primera rematada, d’Arenzana amb l’esperó, no s’ha fet esperar massa, però seguia costant trobar espais.
A més, Dani Nieto ha volgut posar l’ai al cor a l’hora de joc amb una rematada creuada que semblava anar dins, i, si no fos per Sergi Puig, ho hauria aconseguit al següent contraatac. Ferran ha hagut d’acceptar la groga després de tallar una nova resposta del Poblenc, però el filial volia els tres punts: Des de la banqueta, Pol Arnau ha obligat Sabater a estirar-se, i Momo ha enviat un cacau a l’interior del pal llunyà.
I quan semblava que no, que no havia de caure, i que el 0-0 seria el marcador final, centrada lateral, cop d’Arango, i 1-0 al marcador amb 7’ per arribar al 90’. Canvi de tònica, és clar, amb el Poblenc volent pilota i el Girona B mossegant. Tot i una falta perillosa en contra, el filial, amb mèrits i resiliència, ha aconseguit els primers tres punts a la Segona RFEF.
“Sembla Primera!”
Aquest era el primer partit a casa, si així se li pot dir al Municipal de Vidreres, que jugava el Girona B a la Segona RFEF. Els aficionats coincideixen a celebrar el canvi respecte a Riudarenes: aquí hi tenen ombra i seients. Un que fa temps que segueix i estima el club és Toni Castro, “soci número 98!”, tal com declara orgullós. Ja havia estat a Riudarenes i també Torres de Palau, “en l’època primitiva”, com somriu, i agraeix una “millora pel soci i per l’equip” amb aquest camp.
Castro s’ha sorprès amb els jugadors del Poblenc durant l’escalfament: “Els veig homes fets, com de primer equip”, explicava, “els nostres potser són millors però per l’aspecte veus que són el filial”. A la categoria, de filials, també hi ha els del Barça, l’Espanyol o el València. “És una Segona Federació que gairebé sembla una primera, amb aquests equips!”, exclamava el soci, que espera amb candeletes uns duels que podrien jugar-se a Montilivi.
