Un gol d'Enri permet a l'Olot lligar la primera victòria de la temporada (1-0)
L'equip de Roger Vidal supera l'Eivissa per la mínima i es manté invicte després de les dues primeres jornades del campionat de Lliga
Dues jornades, invicte i amb 4 punts de 6 possibles. Aquest és el balanç de la Unió Esportiva Olot en aquesta nova aventura a la Segona RFEF. Lliga que ha engegat amb bon peu, sumant i sense perdre. Després de l'empat de la jornada inaugural, avui ha lligat la primera victòria del curs. Ho ha fet contra l'Eivissa Illes Pituïsses al Municipal i gràcies a un solitari gol d'Enri poc després del primer quart d'hora de joc (1-0) culminant amb èxit una assistència de Marc Mas. Malgrat patir algun ensurt important que ha sabut solventar Ballesté amb èxit, el pes del partit ha estat favorable als locals, que han gaudit de més i millors oportunitats i que haurien pogut sentenciar el matx. Ayala ha tingut el segon en un cop de cap que ha sortit per damunt del travesser; Mas ha desaprofitat poc després una excel·lent passada de Pedro, i ja al segon temps, ocasions per a Fuentes, Bernal i Arumí.
Un cop lligada la victòria, el tècnic de l'Olot, Roger Vidal, ha afirmat que "estem contents per haver sumat els tres primers punts i per haver-ho fet a casa. Ens ho hem merescut perquè hem estat molt bé. No només hem guanyat, sinó que hem generat molt i hem concedit poc. Quan això passa, saps que estàs en el camí indicat. I això que al davant teníem un rival de molta qualitat".
