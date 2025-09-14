Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Escala signa el ple de victòries gràcies a un doblet de Sanku (2-0)

L’equip de David Gurillo supera el filial de l’Europa i ja suma dos triomfs en dos partits

Una acció del partit entre l'Escala i l'Europa B disputat al Nou Miramar

Carles Rosell

L'Escala / Girona

Ple de victòries per a l’Escala, que ha engegat la temporada embalat com un coet. Dues victòries en dues jornades per als de David Gurillo, que aquest migdia s'han desfet del filial de l’Europa gràcies a un doblet de Sanku a la primera part. El jugador del conjunt empordanès ha perforat la porteria de Ferrando als minuts 19 i 25 i, amb avantatge, l’Escala ha sabut mantenir el resultart.

El 2-0 d'avui contra l'Europa B s'afegeix a la victòria que l'equip va sumar el passat cap de setmana. Va ser al camp de la FE Grama amb un gol de Youseff Zaizoun (0-1), suficient per sumar els tres punts en el que va ser el debut de Gurillo a la banqueta.

