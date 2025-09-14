El Lima-Horta serà el rival de l’Uni Girona en la Lliga Catalana
La semifinal es jugarà dissabte a les 12.30 hores
DdG
Girona
El Lima-Horta Barcelona es va proclamar campió de la 5a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina Challenge, categoria que es va estrenar fa cinc temporades. L’equip hortenc va superar el Club Bàsquet Santfeliuenc (74-72) en la final disputada a Llinars del Vallès com a Capitalitat del Bàsquet Femení 2025 i, per tant, participarà en la Lliga Catalana Femenina 2025. El seu rival a les semifinals del Palau d’Esports Catalunya de Tarragona serà l’Spar Girona (dissabte a les 12:30 hores).
