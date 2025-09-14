Reforç d'última hora per al Bàsquet Girona
Moncho Fernández tindrà a disposició el pivot Alexandre Chassang de manera temporal
La baixa de Juan Fernández ha obligat el Bàsquet Girona a moure's en el mercat abans de l'inici de la Lliga ACB. El club gironí ha anunciat el reforç d'Alexandre Chassang, un pivot de 2,04 procedent del Limoges, per a les tres pròximes setmanes, amb opció de continuar fins a final de temporada.
