El CN Banyoles presenta la Travessia del Centenari
Comença el compte enrere per viure la 81a Travessia de l’Estany amb més de 2.400 nedadors i nedadores inscrits a la gran prova
DdG
El Club Natació Banyoles va presentar oficialment la 81a edició de la Travessia de l’Estany, que enguany arriba com a Travessia del Centenari. L’acte va comptar amb la presència del president del Club, Jordi Casanova, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, i el coordinador i entrenador de la secció de natació, Jordi Toca. Amb les inscripcions ja tancades, la participació es manté en xifres similars a les de l’any passat. El recompte d’inscrits és el següent: en la Travessia de Menors, 230 participants; en la Travessia Petits, 100 participants; en la Travessia Federada Femenina, 360 nedadores; en la Travessia Federada Masculina, 500 nedadors; i en la Travessia Mixta no Federada (novetat d’enguany), 1.300 participants.
En total, la Travessia reunirà 1.190 nedadors i nedadores federades i 1.300 participants no federats, convertint-se novament en una de les proves més multitudinàries i emblemàtiques de la natació catalana. El president del Club, Jordi Casanova, va destacar la importància de la principal novetat d’aquesta edició: la Travessia Mixta no federada. Tal com ja s’havia anunciat anteriorment, el nou format té per objectiu separar per primera vegada els nedadors federats dels amateurs, facilitant així la competició a qui busca marca i, alhora, oferint un espai més popular i participatiu per a la resta. Per la seva banda, el coordinador de la secció de natació, Jordi Toca va detallar la logística de la jornada i el repartiment d’inscrits entre les cinc travessies, tot recordant que enguany no hi serà present el nedador Guillem Pujol, guanyador de diverses edicions anteriors. Amb aquesta presentació, s’engega oficialment el compte enrere cap a la 81a Travessia de l’Estany, que tindrà lloc diumenge i que, com és tradició, es preveu que sigui una autèntica festa de la natació catalana.
Cristal·litzant la Travessia
Joan Crous, artista banyolí resident a Bolonya, és l’autor del cartell de la 81a Travessia de l’Estany, que forma part d’una fotografia feta sobre una obra seva d’un detall d’una taula. De l’obra original, en van escollir un tros que simbolitzés l’Estany, que gràcies als seus moviments de l’aigua es generen colors canviants.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»