Duplantis bat de nou el rècord del món saltant 6,30
El suec va tornar a fer història a Tòquio
David Rubio
Història a Tòquio. Mondo Duplantis va tornar a batre el rècord del món en salt amb perxa després de superar els 6,30 metres a la gran final, on es va coronar una altra vegada amb l’or mundial.
Ja l’havia batut el passat mes d’agost a Budapest saltant 6,29 metres, i aquest dilluns a Tòquio va tornar a tocar el cel amb un salt per a la història.
Amb només 24 anys, el suec és la gran estrella de l’atletisme. El pertiguista, nascut a Louisiana i format en un saltador al costat de casa seva, va elevar el 12 d’agost el seu rècord mundial fins als 6,29 a Budapest, al mateix estadi on va regnar el 2023 per segona vegada en un Mundial, després d’haver estat plata a Doha 2019 darrere del seu amic nord-americà Sam Kendricks (tots dos amb 5,97).
Des que va batre el rècord del francès Renaud Lavillenie el 2020 amb 6,17, ‘Mondo’ l’ha millorat en 12 centímetres. Això sí, encara queda lluny del soviètic Sergey Bubka, que el va batre a la Diamond League de Roma el 1987 amb 5,94 i el va deixar finalment en 6,14. Aquell dia Thierry Vigneron el va recuperar per uns minuts amb 5,91 després que el de Lugansk li prengués amb 5,83 i el situés en 5,90.
El fill del pertiguista nord-americà Greg Duplantis és la cara amable de l’atletisme, a diferència d’Ingebrigtsen. L’escandinau ha posat la directa des dels Jocs de Tòquio i ja porta cinc rècords mundials en 13 mesos. Un or a Tòquio amb 6,30 li reportaria 70.000 dòlars i un extra de 100.000. Els seus rivals? Ell mateix i potser el grec Emmanouil Karalis (6,08 aquest any). Els nord-americans Kurtis Marschall (5,93) i Kendricks (5,90) o Lavillenie (5,91 i amb un 6,16 de sempre) encara són més lluny.
