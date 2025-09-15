La Lliga Catalana: l’històric (doble) repte del Bàsquet Girona
Els dos equips del club disputen aquesta setmana una nova edició de la Lliga Catalana amb opcions molt reals de, com a mínim, ser a les finals
L’Uni té nou títols al palmarès i l’antic CB Girona, dos, com a Valvi i com a Akasvayu
El Bàsquet Girona afronta aquesta setmana un històric (doble) repte a la Lliga Catalana, amb la possibilitat de celebrar uns títols absoluts que, sumant els equips masculins i femenins, la ciutat ha conquistat onze vegades. L’Uni, avui integrat al club de Marc Gasol, en té nou al palmarès (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 i 2020), el més llorejat de Catalunya seguit per l’Universitari i el Cadí, amb set; l’antic CB Girona, per la seva banda, en va guanyar dos, sota les denominacions de Valvi (1996) i Akasvayu (2006). L’Spar, però, fa quatre anys que no se l’endú (l’última vegada va ser el 2020 superant el Cadí per 69-61), mentre que l’actual Bàsquet Girona no l’ha guanyat mai (en té dos de LEB Or, de 2020 i 2021, categoria on també en van sumar un parell el Sant Josep, 2009 i 2010).
Els dos equips del Bàsquet Girona es presentaran a Tarragona, seu de la competició, amb possibilitats ben reals de ser, com a mínim, a la final. Les nois disputaran dissabte (12.30h) contra el Lima-Horta, una semifinal, i si la superen l’endemà lluitarien pel títol contra el vencedor del Joventut-Cadí. Les urgellenques s’han endut les darreres quatre edicions. En l’apartat masculí l’equip de Moncho Fernández s’enfrontarà al Lleida (dijous, 18.30h) i al Manresa (divendres, 18.30h) en busca del primer lloc de grup que li permetria accedir a la final de diumenge. L’arribada del pivot francès Chassang per cobrir la baixa de Juan Fernández les properes setmanes és tota una declaració d’intencions per no renunciar a res, ni a la Lliga Catalana ni a l’ACB. De moment les sensacions han sigut bones, amb el triomf contra el Joventut (89-109) i la derrota davant del Barça a Platja d’Aro (77-88).
La primera Lliga Catalana que va celebrar el bàsquet gironí va caure l’1 de setembre de 1996, a Manresa, amb aquella històrica cistella de Corchiani per al Valvi al darrer segon en la final davant dels amfitrions (61-62). Va ser el primer títol de l’antic CB Girona, que anys més tard arribaria a les semifinals de la Copa Korac, disputaria alguns play-off i Copes del Rei, i s’emportaria la FIBA Cup el 2006 sota la denominació Akasvayu. Aquell any també va caure la segona Lliga Catalana, amb Svetislav Pesic d’entrenador.
Les lligues de l'Uni
L’Uni, aquell curs, tot just vivia la seva segona temporada activa. El 2009 va celebrar l’ascens a Lliga Femenina i un curs més tard, el setembre de 2010, va celebrar la seva primera Lliga Catalana superant el Cadí (63-76), amb Anna Caula a la banqueta. El club gironí es va apuntar les edicions de 2010, 11, 12, 13 i 14 de manera consecutiva, i després hi va tornar els anys 2017, 18, 19 i 20. Ara s’acumulen quatre edicions de sequera, especialment dolorosa la de 2022, celebrada a Fontajau, on el conjunt gironí va caure eliminat ja en semifinals pel Barça CBS.
Ara el repte per al Bàsquet Girona seria poder celebrar el títol per partida doble, el mateix any. El club fundat per Marc Gasol el 2014 té al seu palmarès les lligues catalanes de l’antiga LEB Or de 2020 i 2021 contra Lleida i Prat, però des del salt a l’ACB no n’ha guanyat cap, ni tan sols ha arribat a cap final. En bàsquet masculí l’equip més llorejat és el Barça (25), seguit pel Joventut (11), el Manresa (3), l’antic CB Girona, el Lleida i l’Andorra (2).
Després de la presència dels seus dos equips a Tarragona aquesta setmana, al Bàsquet Girona només li quedarà una darrera cita abans d’obrir les respectives lligues el 4 d’octubre: la presentació a Fontajau davant l’afició en un programa doble el divendres 26: Spar-Tolosa (18h) i Girona-Nàpols (21h).
Subscriu-te per seguir llegint