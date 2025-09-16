La Cursa de la Dona de Girona presenta l’edició més familiar
Per primera vegada, hi podran participar nens de fins a 12 anys: ja hi ha més de 3.000 dones inscrites a la prova, que tindrà lloc el 28 de setembre
DdG
L’Ajuntament de Girona va presentar la 12a Cursa de la Dona que tindrà lloc el pròxim 28 de setembre. Aquesta serà l’edició més familiar de la prova, ja que per primera vegada s’ha obert la participació als nens fins als 12 anys. Amb aquesta incorporació, es reforça el caràcter familiar i educatiu de l’esdeveniment i s’impulsen valors com la salut, la igualtat i el respecte des de ben aviat. Fins ara, només hi podien participar nenes, noies i dones.
A la presentació de la prova hi va participar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran i Martínez, i els representants d’Esports Parra, Patrícia Parra i Xavier Avellana.
«Després dels anys, consideràvem que calia fer un pas més en la participació d’aquest esdeveniment de ciutat i totes les comarques gironines, i és per això que enguany tots els nens de fins a 12 anys podran participar-hi amb les seves mares, germanes i amigues», va detallar el regidor d’esports i Joventut, Àdam Bertran i Martínez. «L’aposta per visibilitzar els drets de les dones és qüestió de tothom i donant-hi la visibilitat que mereixen, donant accés als nens de fins a 12 anys creiem que té una tasca pedagògica, sensibilitzadora i de corresponsabilització vital en els temps actuals», va afegir.
Com en l’anterior edició, la sortida serà a les 10 hores tant per a caminadores com per a corredores des del passeig de la Sardana, al parc de la Devesa, i el recorregut serà de 5 km, amb arribada a la Copa. De moment, ja hi ha inscrites més de 3.000 dones.
Cal destacar que, per tercer any, s’oferirà el servei d’acollida d’infants municipal La Gombola el dia de la cursa, per tal de facilitar la participació en la prova a les dones que ho desitgin. Aquest servei està adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys i cal inscripció prèvia.
Recollida de dorsals a Palau
Com a novetat, enguany els dorsals i la bossa de la corredora no es recolliran al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, sinó que s’entregaran al Complex Esportiu de Palau, els dies 25 i 26 de setembre, d’11 a 20 hores, i el dia 27 de setembre, d’11 a 13 hores.
Entre les activitats paral·leles que s’han programat al voltant de la cursa, destaquen els entrenaments previs gratuïts per preparar-la. El primer entrenament es va fer el 30 de juliol passat, s’han anat fent cada dimecres a les 19.30 h al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i culminaran el dia 24 de setembre, amb la tradicional botifarrada, cortesia de Carns Damià. També hi haurà la xerrada «El treball de força en les dones: la importància al llarg del seu cicle vital», a càrrec d’Estefania Plans Salas, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i professora d’EUSES Salt i que es farà el dia 30 de setembre a les 19.30 hores gràcies a la col·laboració del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya (COPLEFC); i la xerrada online «Nutrició senzilla i adequada per gaudir de l’esport», a càrrec de Vanesa López i Ainara Sánchez i que es farà el dijous a les 19 hores amb la col·laboració de Sinergia Femenina.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil