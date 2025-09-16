«Som la segona millor lliga del món darrere la WNBA»
Ainhoa López i Laura Quevedo representen l’Spar Girona en la presentació de la temporada
La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destaca el potencial de la competició
Ainhoa López i Laura Quevedo han sigut avui les dues representants de l’Spar Girona a Madrid a l’acte de presentació de la nova temporada de la Lliga Femenina Endesa. La presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Elisa Aguilar, ha dit durant la gala, celebrada a la seu del del naming sponsor, que «som la segona millor lliga del món darrere la WNBA» i ha considerat que encara pot seguir creixent. Per a Aguilar, la lliga espanyola «és la millor d’Europa». La temporada arriba amb algunes novetats, com un joc Fantasy (Fantasy FEB) de la lliga amb el qual poder crear un equip i competir amb amics, i el nou perfil de la LF Endesa a Instagram que informarà de l’actualitat.
Durant la presentació, precisament, López i Quevedo, juntament amb Juana Camilión i Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), i Blanca Millán i Gala Mestres (Baxi Ferrol) han fet el seu equip del nou Fantasy LF Endesa que es posarà en marxa amb la primera jornada de la competició. L’Spar Girona debuta el proper 4 d’octubre a la pista de l’Estepona (17.30h), que s’estrena a la competició després de pujar des de Challenge. López també ha dit des de Madrid que «estem molt contentes de participar en aquest acte, el tret de sortida de la lliga. Tenim moltes ganes que la competició engegui i de ser el més competitives possible». De moment l’Spar està protagonitzant una bona pretemporada, amb tres triomfs en tres partits contra Viladecans, Tolosa i Santfeliuenc. Dissabte a Tarragona les de Roberto Íñiguez disputaran la semifinal de Lliga Catalana contra el Lima-Horta (12.30h).
«Quan eres la millor Lliga d’Europa, un producte de tant de potencial, és perquè hi ha molta feina al darrere. I les protagonistes principals són les jugadores, amb un talent inqüestionable. Però darrere també hi ha els clubs, que volen cada any ser més exigents i professionals», ha afegit durant l’acte la presidenta de la FEB. La temporada s’obrirà el cap de setmana del 27-28 de setembre amb la Supercopa d’Espanya que juguen Avenida, València, Jairis i Saragossa.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil