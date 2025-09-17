Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arica Carter s’entrena per primer cop amb l’Uni

L’escorta nord-americana va arribar dimarts a la ciutat i ja s'ha exercitat al pavelló de Fontajau amb les seves noves companyes

Arica Carter, en el seu primer entrenament.

Arica Carter, en el seu primer entrenament. / SPAR GIRONA

Jordi Bofill

Girona

Un dels fitxatges més importants d’aquest estiu pel que fa a l’Uni Girona s'ha entrenat per primera vegada al pavelló de Fontajau. L’escorta nord-americana Arica Carter, que dimarts va aterrar a la ciutat, s'ha posat a les ordres de Roberto Íñiguez en la setmana de preparació de la Lliga Catalana: les gironines s’enfrontaran dissabte al Lima-Horta en les semifinals (12.30 hores).

Carter reunirà moltes de les mirades del campionat estatal, tenint en compte el gran rendiment ofert amb el Perfumerías Avenida, el gran rival històric de l’Uni Girona. En 27 partits de Lliga, va fer una mitjana d’11,9 punts (45,4% en llançaments de dos, 41,2% en triples i 81,6% en tirs lliures), 2,5 rebots, 3 assistències, 1,5 recuperacions i una valoració d’11 per partit.

De manera immediata, Carter haurà de teixir complicitats amb Klara Holm, Ainhoa López, Marta Canella i companyia. Encara haurà d’esperar a fer-ho amb l'MVP de la passada Lliga, una Chloe Bibby que és l’única que falta per arribar. Tot i estar lesionada, s’ha de quedar a la WNBA fins que acabi el curs.

