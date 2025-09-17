ERC pressiona el Govern pel veto a l’estelada de la samarreta del Bisbal Bàsquet
Els republicans han registrat preguntes al Parlament perquè l’Executiu es pronunciï sobre la decisió de la Federació Espanyola de Bàsquet
El grup d’Esquerra Republicana al Parlament ha reclamat al Govern de la Generalitat que es pronunciï davant el veto de la Federació Espanyola de Bàsquet a la samarreta amb l’estelada del Club Esportiu Bisbal Bàsquet. Els republicans han registrat una bateria de preguntes per conèixer el posicionament de l’Executiu i quines gestions té previst dur a terme per evitar ingerències de la federació estatal. També volen saber com es garantirà que el club pugui continuar vestint una equipació que ha utilitzat en els darrers anys.
El diputat gironí i alcalde de Salt, Jordi Viñas ha recordat que el Bisbal Bàsquet ja havia jugat competicions d’àmbit estatal amb aquesta mateixa samarreta durant cinc temporades sense que s’hagués generat cap conflicte. En aquest sentit, ha qüestionat que ara es vulgui aplicar la normativa antiviolència de la Llei de l’Esport, segons la qual l’estelada és considerada un símbol violent. «La Federació considera l’estelada com un símbol violent, agafant-se a una normativa antiviolència, però l’equip la porta vestint molts anys i mai hi ha hagut cap problemàtica», ha afirmat Viñas.
Davant d’aquesta situació, Esquerra assegura que instarà el Govern a proposar canvis a la legislació estatal per modificar la consideració de l’estelada i evitar que es torni a repetir un cas similar. A més, el partit ha expressat la seva voluntat de donar suport al club per tal que jugadors i jugadores puguin seguir lluint l’equipació amb normalitat.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família