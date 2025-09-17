Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

Lamine no es recupera per viatjar a Newcastle i De Jong entra a la llista

L’extrem de Rocafonda, amb pubàlgia, no podrà participar en el debut del Barça a la Champions.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona. / Dani Barbeito

Francisco Cabezas

Barcelona

Lamine Yamal, amb una pubàlgia mal curada i que la Federació Espanyola de Futbol va intentar controlar amb analgèsics per indignació del tècnic blaugrana Hansi Flick, no podrà participar en l’estrena del Barça a la Champions.

L’equip barcelonista, que juga aquest dijous a Newcastle (21.00 h) en la primera jornada de la lligueta de la Champions, ja sap que no podrà comptar amb l’extrem de Rocafonda, que no va pujar aquest dimecres a l’avió rumb a Anglaterra (sí que ho farà per participar a la gala de la Pilota d’Or de dilluns vinent, en què lluita amb Ousmane Dembélé pel preuat guardó). Qui sí que va entrar a la llista europea va ser el neerlandès Frenkie de Jong, que tampoc va poder participar diumenge passat en la golejada contra el València –el lloc va ser per a Marc Casadó– i la presència del qual en l’onze es dona per descomptada.

Flick ha reclutat 22 futbolistes per al debut a la Lliga de Campions, competició que club té entre cella i cella després que l’equip en quedés fora el curs passat a la penúltima frontera contra l’Inter.

A St. James Park el Barça es trobarà amb un Newcastle que va desè a la Premier i que només ha pogut guanyar un dels quatre partits disputats aquesta temporada a la seva lliga. A Flick li tocarà resoldre alguns problemes. El principal, el relleu de Lamine a l’extrem dret. Contra el València li va tocar al suec Roony Bardghji, tot i que amb prou feines va aparèixer durant els 45 minuts en què va participar. Molt més actiu es va mostrar Marcus Rashford, extrem esquerre titular diumenge després del breu càstig a Raphinha per arribar tard a la sessió d’activació (el brasiler, que recuperarà la titularitat davant del Newcastle, va respondre marcant dos gols).

Queda per veure si Robert Lewandowski, bigolejador contra el València, podrà tornar a l’onze inicial davant el gran nivell que està mostrant Ferran Torres en aquest inici de curs. O si Ronald Araujo, que està perdent el pas, pot aconseguir un lloc en un centre de la defensa on Eric Garcia va acompanyar Pau Cubarsí en l’últim partit de Lliga.

