L'esquena fa la guitza a Sergi Martínez: "És un soldat, però arriscar seria temerari"

El capità, amb molèsties a l'esquena, no forçarà en el partit de Lliga Catalana del Bàsquet Girona contra el Lleida

Sergi Martínez, capità del Bàsquet Girona

Sergi Martínez, capità del Bàsquet Girona / Aniol Resclosa

"Veurem què passa amb l'esquena d'en Sergi Martínez i si pot participar en el partit. Per ganes no serà, perquè és un soldat; però arriscar en aquest moment de la temporada seria temerari", ha anunciat l'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, referint-se als problemes d'última hora que ha patit el capità de l'equip en el darrer entrenament previ al duel de Lliga Catalana que enfrontarà als gironins i el Lleida aquest dijous (18.30 hores). No hi seran ni Juan Fernández ni Maxi Fjellerup.

"Estem molt bé, tenim moltes ganes de jugar aquesta Lliga, perquè és una competició oficial. També perquè volem saber quin és el nostre estat físic, tècnic i tàctic, i no hi ha millor prova que aquesta mena de partits", ha continuat el gallec, en un català cada cop més fluid. "Serà la primera vegada que jugarem dos partits consecutius (divendres toca el Manresa) i serà una bona prova per saber com respondrem a la demanda física".

"La Lliga Catalana significa Lliga ACB, aquí tothom és de primer nivell. Estem molt contents de competir en aquests partits contra rivals que es presenten sols", ha finalitzat.

