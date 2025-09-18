CICLISME
Alexandre Lladó, el ciclista borrassanenc que acaricia la Copa del Món
El diumenge 21 de setembre disputarà La Tramun, prova que uneix la Garrotxa i el Gironès
Gràcies a un bon coixí a la classificació, necessita sumar només onze punts a la cita per ser el campió màster de la primera Hero UCI Marathon World Cup
Roger Illa
Vuitanta-dos quilòmetres separen el borrassanenc Alexandre Lladó del títol de la Copa del Món. L'escenari no pot presentar-se més estimulant: els recorrerà ben a prop, entre la Garrotxa i Girona, a La Tramun. La reconeguda cursa ciclista farà de prova final de la Hero UCI Marathon World Cup d'aquest 2025. Es disputarà aquest diumenge 21 de setembre. Lladó, líder destacat de la categoria d'edat màster, arriba a la cita amb un bon coixí de punts i amb un escenari propici per aixecar el títol a casa.
Una vida saltant entre esports
Alexandre Lladó va néixer el 1988 i des de petit va dedicar-se a l'esport. Des dels cinc fins als vint-i-cinc anys va fer motocròs. Va deixar la disciplina després de patir diverses lesions greus en caigudes i "curses mal organitzades", recorda. Tot i que admet que continua sent un apassionat del motor, va fer el salt a la moto d'aigua. Inspirat pel seu íntim amic Nacho Armillas, campió del món de JetSki, va competir durant un temps sobre les onades. El pas a la bicicleta el va tornar a fer després d'una lesió. Va fer-se mal al peu i li van recomanar fer ciclisme com a part de la recuperació. S'hi va enganxar i no ha tornat a canviar d'esport. D'això fa uns set anys. Com en les altres ocasions, tampoc va tardar gaire a fer el pas a la competició.
Poc després va començar a entrenar entre cinc i sis dies a la setmana, compaginant l'esport amb la seva feina de fuster a Borrassà. Explica que li agrada sortir amb la bicicleta des de casa, estalviant-se així d'agafar la furgoneta, i sumar quilòmetres des del seu mateix poble. "Entreno molt per la zona de Girona, encara que queda una mica lluny... Per aquí solc anar per la zona de la Garriga, a Avinyonet, on hi ha corriols molt bons; a la Mare de Déu del Mont; a França, al Puig Neulós...", repassa. Encomana la seva preparació als entrenadors del C2 Cycling, a Banyoles, especialitzats en ciclistes.
Lladó va competir en motocròs i en moto d’aigua abans de fer el salt al ciclisme, fa uns set anys
Lladó va començar amb les curses populars abans de fer el salt a competicions d'abast català, espanyol i europeu. Sense anar massa lluny, el passat 2024 va acumular trenta-cinc dies de competició entre Campionats de Catalunya de cross-country, de marató i d'ultramarató, Lliga catalana, Rànquing català... "Potser fins i tot hi ha massa competicions", valora. Tot i sumar un bon nombre de victòries, necessitava un canvi. Li va venir a la perfecció la nova Copa del Món de marató, estrenada aquest mateix 2025. "M'hi vaig llençar de cap i sense cap expectativa", confessa. Participa en la categoria d'edat màster i l'aventura li està anant molt millor del que esperava.
Quatre proves, quatre podis
La primera de les cinc proves va ser la Capoliveri Legend Cup, disputada a l'illa d'Elba, a la mar Tirrena italiana. Era a mitjan mes de maig. Va quedar segon de la categoria màster, tot i que, per inversemblant que pugui semblar, no va saber-ho fins que ja estava tornant. Els competidors màster van compartir sortida amb els de la categoria elit i alguns problemes amb les comunicacions van impedir que conegués la seva posició real. Barrejat amb els ciclistes més ràpids, va travessar la línia de meta en tres hores i cinquanta minuts. Quan tornava de l'illa en vaixell va saber que el temps li valia el podi i els primers 200 punts per la classificació general.
La segona prova va fer-se a Naturland, a Andorra, el mes de juny. Lladó va repetir posició i aquest cop, amb sortida separada per als competidors màster, sí que va tenir clara la seva plaça en tot moment. Amb 200 punts més al sac, ja va començar a creure que tenia opcions de quedar amunt. Els recorreguts llargs, durs i tècnics del format marató afavoreixen les seves característiques. Alexandre Lladó, a més, juga amb un punt a favor: mentre que alguns participants només corren en alguna prova concreta, el de Borrassà no ha dubtat a fer un esforç per ser a totes cinc. El seu equip, el Lefa Team d'Olot, el recolza en tot el que pot, però tot i això s'ho gestiona quasi tot ell mateix. Cada inscripció costa cent cinquanta euros, però, és clar, la despesa econòmica principal la marquen els desplaçaments -que fa en cotxe o en furgoneta- i l'allotjament.
"M’hi vaig llençar de cap i sense cap expectativa", confessa Lladó, sobre la seva participació a la Copa del Món
A la tercera cursa va desplaçar-se fins a la icònica zona dels Dolomites italians. Ja vestia el mallot de líder de la general i va ser en aquesta prova, la Hero Dolomites, on va obtenir la seva primera victòria. Explica que "potser, com que és recent, encara no la valoro prou". Però sembla que la recordarà tota la seva vida. Va completar els vuitanta-sis quilòmetres tot superant rivals escaladors molt més lleugers que ell. "Em deien que pensaven atacar-me a la pujada més dura, que tenia una mitjana del 22% de desnivell positiu, però que no van poder fer-ho", rememora. Una grata sorpresa i una victòria inesperada, ja que pensava que ho tenia "tot en contra". Lladó arrossega problemes als bronquis des que va tenir la covid el 2021 i a l'alta muntanya se li solen irritar especialment, dificultant-li la respiració. A Itàlia, per sort seva, no va ser un impediment. El fet d'haver millorat molt darrerament en aquest aspecte ha estat un punt clau en la seva lluita per la Copa del Món.
La Hero UCI Black Forest, la quarta i penúltima etapa, va resoldre's amb una altra segona posició de l'altempordanès. Van ser cent divuit quilòmetres per la Selva Negra alemanya, amb més de tres mil cinc-cents metres de desnivell positiu. Lladó va escapar-se i va liderar durant una bona estona la categoria màster; mantenir la primera plaça hauria suposat 50 punts addicionals i ja li hauria assegurat el títol de la Copa del Món. Al final va ser el segon a passar per la meta i no va poder tancar el trofeu abans d'hora, però té una situació més que favorable per aixecar la Copa a La Tramun, el diumenge 21 de setembre. Té 240 punts més que el segon, l'italià Andrea Borgogno, i només en queden 250 per disputar. El que és el mateix: amb sumar 11 punts serà campió. Necessita acabar la cursa i quedar com a mínim en cinquanta-setena posició, i és poc probable que hi hagi tants participants en la categoria màster.
El de Borrassà suma una victòria i tres segons llocs en les quatre proves de la competició
A punt per al dia clau
"Arribo a La Tramun havent fet els deures, he aprofitat l'estiu per entrenar dur, gaudir i tornar una mica als orígens amb el JetSki", valora ara el ciclista de Borrassà, a pocs dies pel dia decisiu. Aquest agost, en el període buit entre la quarta i la cinquena prova mundial, no va poder-se estar de sumar-se a un altre repte. Va completar l'exigentíssima Swiss Epic tot formant parella amb Ramon Comulada. Van ser quaranta-vuitens classificats de la categoria elit en la cursa, dividida en cinc etapes pels Alps. Un cop acabada l'aventura i a tocar de La Tramun, Lladó no pot ser més optimista: "Et diria que arribo en el millor moment de forma de la meva carrera", declara.
Tampoc es refia: "La Tramun és la cursa de casa i aquest any ens han preparat un recorregut més dur que l'any passat. Tinc un punt de seguretat perquè ho tinc molt bé per guanyar el campionat, però alhora noto una mica de nerviosisme i pressió que em fan estar atent. Toca sortir i rematar la feina". D'aquí a ben poc, els vuitanta-dos quilòmetres de trajecte entre les Planes d'Hostoles i el pavelló de Fontajau de Girona decidiran el títol. El primer títol màster de la història de la Hero UCI Marathon World Cup s'acosta a Borrassà.
