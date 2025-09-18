El FC Barcelona prepara ja el retorn a l’estadi de Montjuïc
El club comença les adequacions del recinte olímpic per acollir el partit de Champions davant el PSG l’1 d’octubre
Albert Guasch
El Barça de Hansi Flick perdia davant del Vila-real (2-3), però després es va organitzar una festa. Una festa de comiat. Adeu a l’Estadi Lluís Companys després de dues temporades de lloguer. Tocava tornar a casa, al Camp Nou, encara en obres. Amb tot l’estiu per endavant, no hi havia dubte, segons la propaganda oficial, que el soci-abonat (i el turista) ja no hauria de pujar a la muntanya de Montjuïc per veure les proeses de Lamine Yamal i companyia. Els directius, els executius i els jugadors, amb totes les seves respectives famílies, es van escampar per la gespa enmig del confeti aquell 18 de maig. Quina alegria. Llàstima que va ser un comiat precipitat.
El FC Barcelona ja prepara la seva tornada a Montjuïc, com es preveia des de fa setmanes davant els retards continus en la reobertura parcial del Camp Nou. El Certificat de Final d’Obra no acaba d’arribar a la taula de l’Ajuntament i ja ha obligat a programar dos partits de Lliga al diminut Johan Cruyff, el mai vist en la història del Barça. Potser s’hi hagi de jugar un tercer, davant de la Reial Societat el 28 de setembre; o potser no, potser ja es pot jugar al Camp Nou per a 27.000 espectadors entre Tribuna i Gol Nord.
Pla A i pla B
Però el partit davant el PSG de Champions de l’1 d’octubre, malgrat la tossuderia de la directiva de Joan Laporta a esgotar els terminis, tot apunta que s’haurà de disputar a Montjuïc, ja que la UEFA no és tan flexible amb els escenaris dels seus partits com LaLiga ha sigut amb el Barça i el Johan Cruyff. No és oficial encara, però els preparatius vistos des d’aquest matí al Lluís Companys així ho semblen delatar.
Segons el club, no es descarta encara el pla A, que és jugar al Camp Nou, i tot el que s’ha començat a fer al Lluís Companys són els preparatius d’un pla B, per si falla l’opció prioritària.
Algunes de les caixes que el club es va emportar el dilluns següent al partit contra el Vila-real han de tornar a la muntanya. Segons van avançar Sport i Jijantes, el club ha començat a retirar plafons de l’últim concert celebrat a Montjuïc, està recuperant cartells que es van instal·lar als voltants de l’estadi durant la campanya passada, punts de venda de menjar i de marxandatge blaugrana. De moment no ha començat encara la instal·lació de la nova gespa. Hauria de ser el següent (i el prioritari).
