Un Bàsquet Girona massa imprecís perd contra el Lleida a la Lliga Catalana (67-70)
L'equip de Moncho Fernández haurà de guanyar demà el Manresa de cinc o més punts per ser a la final de diumenge
El Bàsquet Girona es jugarà demà contra el Manresa (18.30h, Esport3) el bitllet per a la final de la Lliga Catalana tot i caure avui contra l'Hiopos Lleida (67-70) que, a pesar de la victòria, ja no té opcions d'arribar-hi pel seu -2 en l'average de la lligueta. Ha estat un típic partit de pretemporada, ple d'alts i baixos, que s'ha decidit als darrers segons després que la primera, també molt igualada, acabés amb empat (40-40). L'encert que l'equip gironí ha mostrat en els primers deu minuts ha desaparegut en els altres tres. Debut testimonial del francès Chassang, i recuperació miraculosa de Sergi Martínez dels problemes a l'esquena, que ha sortit, fins i tot, al cinc inicial. El Girona haurà de guanyar de cinc o més punts als del Bages, que van guanyar per aquesta diferència al Lleida dimecres.
Semblava que l'equip de Moncho Fernández encarrilava el duel a cop de triple (cinc en total, dos de Needham i tres de Vildoza) al primer quart (27-21), però en el segon els gironins han tingut molts problemes per anotar. L'equip que acabava de fer 27 punts en 10 minuts feinades ha tingut per completar-ne tretze en aquest tram, i sort de l'aparició de Needham i Livingston en els darrers minuts. El Lleida, per la seva banda, encomanat a l'encert de Batemon i Ejim, ha anat retallant distàncies i Paulí ha empatat a 30 a cinc minuts del descans. El Lleida s'ha arribat a posar per davant en el marcador (38-40, Zoriks), però dos tirs lliures de Needham han tornat la igualtat abans del pas pels vestidors.
El Bàsquet Girona ha començat millor el tercer quart (53-46, Vildoza), amb un Needham que seguia inspirat. Encuentra ha demanat, en aquest punt, el primer temps mort en tot el partit. Els de Moncho Fernández patien en el rebot ofensiu, i també s'ha de constatar la diferència de faltes i tirs lliures, que servien al Lleida per seguir enganxat al partit. Els del Segrià perdien moltes pilotes i donaven al Girona l'oportunitat de sentir-se còmode, corrent en busca de la cistella rival. Però de cop l'encert s'ha tornat a frenar, ni Livingston era capaç d'anotar, i el Lleida s'ha tornat a acostar amb els dos primers punts de Goloman, ex de Fontajau, i un bàsquet del gironí Oriol Paulí en l'última posessió (53-52). Amb aquest marcador s'ha tancat el tercer quart, confirmant l'evidència que el Girona, 27 punts al primer quart, tot just havia sigut capaç de fer-ne 26 sumant els dos següents.
Tot s'acabaria decidint en els últims deu minuts, fos per cometre menys errors que el rival, o per una millora en l'encert. Paulí, un dels homes destacats del Lleida, ha posat per davant el seu equip a 8.30 pel final (53-54, 53-56), i el Girona ha llençat dos atacs. Moncho Fernández s'ha vist obligat a demanar temps després del 53-58, que posava cinc amunt els del Segrià. Tres tirs lliures de Livingston, una cistella de Maric i un triple de Pep Busquets han tornat a capgirar el marcador, posant el Girona de nou per davant (61-58) amb un parcial de 8-0 que Gerard Encuentra ha mirat de tallar amb un altre temps mort. El triangle Needham-Geben-Busquets ha mogut amb encert la pilota pel 65-60 a dos minuts i mig pel final, en uns moments en què cada atac era or. Geben, que sobrevivia amb quatre faltes, ha fet la cinquena (molt i molt rigorosa) en atac. Amb tot, el Bàsquet Girona tenia el partit a l'abast però se l'ha complicat amb un absurd camp enrere de Livingston, i errant una entrada de Sergi Martínez després d'una pèrdua de Batemon. A 47 segons pel final Ejim, amb un 2+1, ha posat el Lleida per davant (65-66), el Girona ha tornat a perdre la pilota, i el mateix protagonista ha donat als seus un +3 que podia ser determinant (65-68). I ho ha sigut. Livingston ha errat el triple de l'empat i Maric ha capturat el rebot i ha posat el Girona a un (67-68). Batemon, amb dos tirs lliures més, ha posat el 67-70 definitiu.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se