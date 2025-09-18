Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un Bàsquet Girona massa imprecís perd contra el Lleida a la Lliga Catalana (67-70)

L'equip de Moncho Fernández haurà de guanyar demà el Manresa de cinc o més punts per ser a la final de diumenge

Sergi Martínez en una acció del partit d'aquesta tarda a Tarragona

Sergi Martínez en una acció del partit d'aquesta tarda a Tarragona

Girona/Tarragona

El Bàsquet Girona es jugarà demà contra el Manresa (18.30h, Esport3) el bitllet per a la final de la Lliga Catalana tot i caure avui contra l'Hiopos Lleida (67-70) que, a pesar de la victòria, ja no té opcions d'arribar-hi pel seu -2 en l'average de la lligueta. Ha estat un típic partit de pretemporada, ple d'alts i baixos, que s'ha decidit als darrers segons després que la primera, també molt igualada, acabés amb empat (40-40). L'encert que l'equip gironí ha mostrat en els primers deu minuts ha desaparegut en els altres tres. Debut testimonial del francès Chassang, i recuperació miraculosa de Sergi Martínez dels problemes a l'esquena, que ha sortit, fins i tot, al cinc inicial. El Girona haurà de guanyar de cinc o més punts als del Bages, que van guanyar per aquesta diferència al Lleida dimecres.

Semblava que l'equip de Moncho Fernández encarrilava el duel a cop de triple (cinc en total, dos de Needham i tres de Vildoza) al primer quart (27-21), però en el segon els gironins han tingut molts problemes per anotar. L'equip que acabava de fer 27 punts en 10 minuts feinades ha tingut per completar-ne tretze en aquest tram, i sort de l'aparició de Needham i Livingston en els darrers minuts. El Lleida, per la seva banda, encomanat a l'encert de Batemon i Ejim, ha anat retallant distàncies i Paulí ha empatat a 30 a cinc minuts del descans. El Lleida s'ha arribat a posar per davant en el marcador (38-40, Zoriks), però dos tirs lliures de Needham han tornat la igualtat abans del pas pels vestidors.

El gironí Oriol Paulí (Lleida) amb la pilota

El gironí Oriol Paulí (Lleida) amb la pilota

El Bàsquet Girona ha començat millor el tercer quart (53-46, Vildoza), amb un Needham que seguia inspirat. Encuentra ha demanat, en aquest punt, el primer temps mort en tot el partit. Els de Moncho Fernández patien en el rebot ofensiu, i també s'ha de constatar la diferència de faltes i tirs lliures, que servien al Lleida per seguir enganxat al partit. Els del Segrià perdien moltes pilotes i donaven al Girona l'oportunitat de sentir-se còmode, corrent en busca de la cistella rival. Però de cop l'encert s'ha tornat a frenar, ni Livingston era capaç d'anotar, i el Lleida s'ha tornat a acostar amb els dos primers punts de Goloman, ex de Fontajau, i un bàsquet del gironí Oriol Paulí en l'última posessió (53-52). Amb aquest marcador s'ha tancat el tercer quart, confirmant l'evidència que el Girona, 27 punts al primer quart, tot just havia sigut capaç de fer-ne 26 sumant els dos següents.

Tot s'acabaria decidint en els últims deu minuts, fos per cometre menys errors que el rival, o per una millora en l'encert. Paulí, un dels homes destacats del Lleida, ha posat per davant el seu equip a 8.30 pel final (53-54, 53-56), i el Girona ha llençat dos atacs. Moncho Fernández s'ha vist obligat a demanar temps després del 53-58, que posava cinc amunt els del Segrià. Tres tirs lliures de Livingston, una cistella de Maric i un triple de Pep Busquets han tornat a capgirar el marcador, posant el Girona de nou per davant (61-58) amb un parcial de 8-0 que Gerard Encuentra ha mirat de tallar amb un altre temps mort. El triangle Needham-Geben-Busquets ha mogut amb encert la pilota pel 65-60 a dos minuts i mig pel final, en uns moments en què cada atac era or. Geben, que sobrevivia amb quatre faltes, ha fet la cinquena (molt i molt rigorosa) en atac. Amb tot, el Bàsquet Girona tenia el partit a l'abast però se l'ha complicat amb un absurd camp enrere de Livingston, i errant una entrada de Sergi Martínez després d'una pèrdua de Batemon. A 47 segons pel final Ejim, amb un 2+1, ha posat el Lleida per davant (65-66), el Girona ha tornat a perdre la pilota, i el mateix protagonista ha donat als seus un +3 que podia ser determinant (65-68). I ho ha sigut. Livingston ha errat el triple de l'empat i Maric ha capturat el rebot i ha posat el Girona a un (67-68). Batemon, amb dos tirs lliures més, ha posat el 67-70 definitiu.

