Entrevista | Albert Balcells Director de la Sea Otter Europe
«Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
Albert Balcells és el director de la Sea Otter Europe, la gran fira ciclista que prendrà Fontajau i el seu voltant de divendres a diumenge. Hi haurà mig miler de marques exposant els seus productes, una dotzena de proves esportives de primer nivell i una previsió d'assistència de 70.000 visitants. El projecte, que va engegar el 2017, arriba a la novena edició pensant en com pot seguir creixent.
Com es plantegen el 2017 portar una fira com la Sea Otter a Girona?
Ja des d’abans volíem muntar aquí el que veiem a tot el món, esdeveniments ciclistes de gran format, i a l’Estat no n’hi havia cap. Com que Girona ja era aleshores, i abans, un pol d’atracció ciclista, vam pensar que podíem fer aquest partenariat amb Ajuntament i Diputació. Ho veiem com una oportunitat per connectar el sector industrial amb el món esportiu.
Al darrere de la Sea Otter hi ha la seva empresa. Què és Ocisport?
Nosaltres som d’Igualada. L’any que ve fem 25 anys i organitzem molt esdeveniments a Girona i comarques, coneixem bé el territori. Fem curses a peu i ciclistes, és la nostra especialitzat. Fa gairebé 25 anys que fem la Copa Internacional de BTT de Banyoles. Sabíem que Girona era un pol d’atracció important i també coneixíem la Sea Otter Clasic, als EUA, que funciona des del 1991, el model amb el qual ens hem basat. Som una franquícia. En aquell moment ells no en tenien cap i no tenien tampoc cap intenció de fer-ne. Però la proposta els va obrir la ment. Ara hi ha també la Sea Otter d’Europa i una a Austràlia.
Quin impacte econòmic deixa la Sea Otter?
Nosaltres valorem tres tipus d’impacte. N’hi ha un d’econòmic, directe, i real, que està pròxim als 20 milions d’euros. Després també hi ha un impacte publicitari, aparicions als mitjans de comunicació, i ambaixadors que venen de visita i parlen de Girona, que és un intangible i no podem quantificar. I també ens agrada destacar un altre factor que costa de mesurar: la nostra proposta perquè la gent deixi el sedentarisme, l’aposta per la salut i el benestar mental que aporta la bicicleta. La fira està oberta al públic tres dies però aquí hi ha gent treballant de fa dies, i molts proveïdors que munten estands i aporten logística són de Girona. Aquí ja fa dies que hi ha convencions de moltes marques aprofitant que hi ha la fira, en diferents hotels i espais. Ja no és una fira de tres dies, s’obre al públic tres dies, però s’allarga molt més. I molts esportistes venen a preparar els circuits de la Sea Otter ja abans.
Qui paga la festa?
Hi ha un 90% d’aportació privada, els expositors i les inscripcions. A més tenim la sort de gaudir de dos patrocinadors importants, Shimano, una multinacional japonesa, i Garmin, americana. Aquest reconeixement que marques premium vulguin relacionar el seu nom a la marca Sea Otter Europe és un altre valor afegit, no només econòmic. Aquesta és la part de sustenta la fira. També hi ha una aportació pública, a la qual estem molt agraïts, que molts cops també és en espècies, com la cessió de Fontajau. Tenim un pressupost 1,3 milions d’euros. Quan vam començar havíem de posar-hi diners.
L’ocupació hotelera a Girona nota la Sea Otter? Es pot trobar habitació aquest cap de setmana?
Precisament ho he mirat i una habitació normal valia 350 euros la nit. Hi ha una ocupació altíssima, crec que estem al 95% a Girona. Molta gent va a Banyoles, a Lloret, Platja d’Aro... també és una mica l’objectiu de la fira, que se’n puguin treure beneficis a Girona però també a les comarques.
Girona és un pol d’atracció ciclista de fa anys, sobretot quan Lance Armstrong s’hi va decidir instal·lar. Avui encara ho és?
Per descomptat, quan estàs als Estats Units i parles de Catalunya, la gent ha estat a Girona. Nosaltres volíem fer un festival amb vocació internacional i ens calia una seu que tingués ja part d’aquest camí fet. A més Girona té un entorn excepcional, hi podem fer proves de carretera, de gravel, de BTT, bicicleta elèctrica... podem concentrar tota l’oferta. Un altre punt destacat és que la fira està enganxada a la ciutat, tenim bona gastronomia, bons serveis, botigues i hotels a tocar. La Sea Otter dels EUA té l’hotel més proper a 45 minuts. Aquest contrast xoca a molts ciclistes que coneixen els dos festivals.
Se’ls està quedant petit l’espai de Fontajau/Ribes del Ter?
Comencem a tenir problemes d’espai, sí. Hi ha expositors que voldrien fer estands més grans i ara no els podem oferir més metres.
S’han plantejat saltar el riu i anar a la Devesa, al Palau de Fires, l’Auditori...?
Estem valorant opcions de poder créixer en espai. Cada any hem crescut un 10%. Estem explorant noves opcions. De moment estem centrats en aquesta edició, i ja veurem quins passos farem en les edicions de 2026 o 2027.
Han estat temptats per altres ciutats per endur-se una fira d’èxit com aquesta, que l’any passat va reunir prop de 70.000 persones a Girona?
Sí, tothom busca esdeveniments d’aquest estil. Hem rebut diverses ofertes de tot Europa perquè gairebé li diria que d’esdeveniments ciclistes és el que té una millor posició i és més referent al continent. Però la veritat és que nosaltres estem molt bé a Girona. Algunes propostes es descarten de cop, d’altres són indrets on sí que hi podria haver sortida, però repeteixo, estem bé aquí, hem crescut aquí, i volem seguir per temps a Girona.
Hi ha garantida la Sea Otter a Girona fins a algun any en concret?
Aquí també hi entren els mandats polítics a l’Ajuntament i a la Diputació. Tot i que l’aportació és una part petita, l’esdeveniment també necessita aquesta part. De moment, com li deia, estem bé a Girona.
El 2017 la primera edició va rebre 30.000 visitants. Com s’ho han fet per duplicar l’assistència en tan poc temps?
Nosaltres hem d’estar agraïts a les marques que ens han fet confiança des de la primera edició i han fet d’altaveu al sector ciclista. Ens hem adaptat a les seves demandes. Nosaltres vam néixer amb la voluntat de ser un festival que pogués arribar al públic final, arrosseguem molt d’usuari de la bicicleta, però la indústria també ens ha demanat d’altres coses, com la trobada de professionals. La qüestió és que hem pogut arribar a moltíssima gent. L’any passat va venir públic de més de 110 països, una dada espectacular. El gran gruix ve de Girona i de Catalunya, però cada cop venen de més lluny els visitants, de Xina, de Corea, de Japó. Aquest any esperem xifres similars a les de 2024, uns 70.000 visitants.
El programa esportiu és l’altra gran pota. Aquest és el complement ideal de la Sea Otter?
Hi ha dotze proves, i una de les novetats destacades és que la Tramun s’integra al festival. Nosaltres venim de la part esportiva i això ens va molt bé perquè complementem i portem un tipus d’usuari molt qualitatiu. Les persones que participen a les proves, sigui de competició o més populars, són usuaris que fan despesa amb la bici i aquest públic ens interessa. En la primera edició ja ho vam aconseguir, portant a més corredors molt emblemàtics. Hem anat millorant el programa esportiu fins a convertir-lo en referent mundial. Aquest cap de setmana tenim dues curses de Copa del Món, no passa a massa llocs. Ho hem fet en gravel i BTT Marathon, proves on participen els professionals però també els populars. Aquesta és l’essència de la Sea Otter, que tothom s’hi troba bé i troba el seu espai. Aquest any llàstima que coincidim amb una prova de BTT de la Copa del Món a Suïssa i això evitarà que vinguin els millors corredors en cross-country olímpic.
Com van acordar la integració de la Tramun?
Nosaltres ja fèiem una prova de marató i quinze dies després hi havia la Tramun. Com que som complementaris, i el Fornells, que l’organitza, és el club més potent d’Espanya en BTT, per a nosaltres anar junts és un èxit. Bàsicament fèiem el mateix recorregut, ells ens aporten capital humà, i nosaltres els oferim la nostra plataforma.
Incideixen molt en la mobilitat urbana, per aquí també hi ha una via de creixement?
Sí, volem donar suport a moltes iniciatives i tenim unes 40 marques vinculades a aquest segment, gent que desenvolupa bateries, aplicacions, temes de seguretat, etcètera. Una manera de millorar les ciutats és fer servir la bicicleta en lloc del vehicle privat, ens ho creiem. I Girona pren moltes iniciatives i hi ha acceptació social i ús de la bicicleta.
Què és el demobike?
Que les diferents marques de bicicletes que venen a exposar, a més a més, les deixen provar. Oferim una plataforma amb 500 bicicletes, fas una reserva prèvia del model, i hi ha uns circuits d’entre sis i vuit quilòmetres. La majoria prova bicis elèctriques, carretera i gravel. Ja ho tenim tot ple.
