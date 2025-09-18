Florentino Pérez declara la guerra a tothom: «Els errors dels àrbitres no són puntuals»
El president ha ‘bunqueritzat’ el club en la seva lluita contra LaLiga, la RFEF, la UEFA, la premsa...
Enviarà un dossier a la FIFA sobre els àrbitres i es nega a jugar la Supercopa femenina a Miami
Fermín de la Calle
Florentino Pérez ha bunqueritzat el Reial Madrid i viu el que pot ser el seu últim mandat en el Bernabéu, enfrontat a tots els estaments del futbol. Des de la patronal del seu íntim enemic Javier Tebas a la Federació que presideix el madridista confés Rafael Louzán, passant pel nou CTA i el col·lectiu arbitral.
En aquests dies el club de Concha Espina prepara un suculent dossier en el qual denuncia la mala praxi arbitral que l’esquitxa des de fa anys. Hi apareixen anàlisis, dades estadístiques comparades amb el Barcelona i fins i tot vídeos de jugades per recolzar les seves afirmacions. També hi ha articles i informacions de mitjans nacionals i internacionals que reflecteixen el descrèdit de l’arbitratge espanyol en comparació amb els arbitratges de la Lliga de Campions.
Porta Negreira a la FIFA
El dossier recull exemples de decisions que han "perjudicat" l’equip com l’expulsió de Huijsen a Anoeta. Decisió que discuteix aportant un vídeo d’una altra de similar en què el blaugrana Iñigo Martínez va veure la groga a Vigo en un Celta-Barça. També critica l’anul·lació del gol d’Arda Güler davant el Mallorca, al no compartir el criteri d’"immediatesa", o la "senyalització sistemàtica de fores de joc controvertits" que han anul·lat gols als seus davanters.
«Els errors dels àrbitres no són puntuals», denuncia la seva televisió oficial
El dossier compta també amb un apartat ampli en el qual s’informa la FIFA del cas Negreira, figurant una nòmina d’àrbitres que continuen en actiu i que van mantenir algun tipus de relació amb Negreira o el seu fill.
Reial Madrid Televisión, que s’ha convertit en el seu altaveu, denuncia: "No es tracta d’errors puntuals, sinó una forma d’actuació recurrent, utilitzada com a mecanisme per perjudicar el Reial Madrid." Això explica que elevin la causa a la FIFA.
No és l’únic contenciós obert en les últimes hores. El Madrid ha rebutjat que el seu equip femení jugui a Miami la Supercopa femenina. La Federació Espanyola de Futbol tenia tancat un acord de dos milions d’euros, que hauria suposat un ingrés a cada club de 150.000 euros, xifra inèdita en un torneig femení fins ara. Però els blancs han confirmat la seva negativa argumentant: "La competició no és madura per afrontar aquest repte". Decisió que ha indignat la RFEF i l’entorn del futbol femení amb Barça, Atlètic i Athletic, com a víctimes col·laterals.
A aquests desacords amb LaLiga, la Federació i els àrbitres, el Reial Madrid hi suma el seu pols amb la UEFA i el seu president, Aleksandr Ceferin, posicionat frontalment contra la Superlliga que capitaneja Florentino, que es nega a llançar la tovallola en això.
El dirigent blanc afirma que el Reial Madrid està envoltat d’enemics amb un entorn en què els àrbitres el perjudiquen, Tebas el penalitza sempre que en té oportunitat, la nova Federació de Louzán és una continuació de les anteriors, la resta de clubs li fan travetes al Madrid i la premsa és "antimadridista" majoritàriament. Una mena de conspiració que alimenta el relat victimista que el club blanc ha encapçalat en els últims temps per justificar aquesta política de terra cremada per la qual ha apostat Florentino Pérez.
