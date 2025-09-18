El Sant Pere Pescador esquiva la desaparició
El club alt-empordanès i l’Ajuntament resolen els temes econòmics pendents i competirà aquesta temporada amb tres equips de futbol base
El FC Sant Pere Pescador continua bategant. Quan el panorama semblava ben fosc i es donava per fet que el club abaixaria la persiana definitivament, ha aparegut un bri de llum que permetrà el club continuar amb vida. Ho farà, de moment, amb tres equips de futbol base: prebenjamí, benjamí i aleví que li permeten continuar inscrits a la Federació aquesta temporada. En un comunicat, el club explica que els temes econòmics que hi havia pendents amb l’Ajuntament han quedar “resolts” després d’una reunió amb l’alcalde, diversos regidors i membres de la junta directiva.
El club mantindrà en actiu els entrenadors i delegats de futbol7 que garantiran continuïtat i experiència. A més a més s’incorpora la figura d’un nou coordinador del futbol base. El Sant Pere subratlla que la resolució de la situació econòmica permet tornar-los a centrar en “el que veritablement els uneix: el futbol, la formació en valors, el sentiment de club i la cohesió social que és vital al municipi”.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya