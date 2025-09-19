Amarga victòria del Bàsquet Girona: fora de la final de la Lliga Catalana (89-90)
Els de Moncho Fernández han arribat a dominar de 13 (19-32) però el partit s'ha igualat i al final el Manresa ha salvat la diferència de punts
El Bàsquet Girona ha quedat fora aquesta tarda de la final de la Lliga Catalana després d'una amarga victòria contra el Manresa (89-90). A l'equip de Moncho Fernánde només li valia vèncer per quatre o més punts, ho ha tingut a l'abast, però ha acabat fallant. El club de Marc Gasol ha deixat escapar una bona oportunitat per lluitar pel primer títol de la seva història a nivell ACB (a sis minuts del descans dominava de 13, 19-32), però ha permès que el rival entrés al partit (41-44 al final del segon quart) amb un parcial de 22-12 a partir d'aquell moment i fins la mitja part. Després la igualtat ha estat màxima i tot i que en el darrer quart l'equip de Fontajau ha arribat a guanyar de 9 (74-83) el Manresa ha retallat la distància fins a reduir-la a només un punt i els dos intents de triple dels gironins, que els haurien classificat, no han entrat.
El Girona havia tingut el Manresa contra les cordes després del 7-0 inicial que ha obligat a Moncho Fernández a demanar temps mort. A partir d'aquí la reacció ha estat fulgurant. Els gironins han firmat un demolidor parcial de 2-21 que els ha donat 12 punts d'avantatge poc abans de tancar el primer quart, amb el rival acumulant gairebé sis minuts sense anotar. La defensa era potent i en atac les coses sortien, amb especial incidència també de Geben, protagonista d'un dels seus millors partits, i Maric en el joc interior, i també de Susinskas.
A sis minuts pel descans el Bàsquet Girona assolia una màxima renda de +13 que el Manresa ha començat a eixugar amb una millora defensiva i a partir de l'encert exterior de jugadors com Reyes. Un triple seu, per exemple, posava els del Bages només sis avall (32-38), ja amb els gironins encallats, i s'ha entrat al darrer minut amb el Girona només dominant de dos (36-38). Els triples de Susinsksa i Hugues han donat una mica d'aire al Girona, però Reyes ha posat el 41-44 al descans. Un resultat que deixava l'equip de Moncho fora de la final, i amb la sensació que en pocs minuts s'havia esguerrat la bona feina feta anteriorment.
Reyes, que ja havia liderat la reacció del Manresa a la primera part, ha estat un malson al tercer quart. El seu cinquè triple en sis intents ha empatat el partit (48-48) perquè tot tornés a començar. Tot i l'aparició de Livingston i Needham des del triple, el Baxi s'ha posat per primer cop per davant, des del 9-8 de l'inici, amb una cistella de Golden que obligava Moncho Fernández a un altre temps mort. L'aparició de Vildoza, amb cinc punts seguits, i un 2+1 de Hugues han donat sis punts de marge al Girona (62-68), que ha acabat aquest tercer quart guanyant de quatre (64-68).
Entre Geben, dobles figures, imperial a dins, en punts, rebots i intimidació, i Needham, amb un triple determinant i a qui no li tremolava el pols, han tornat a obrir escletxa per al Girona, que s'ho creia i volia ser a la final (74-83). Però Plummer ha aparegut des del triple per tornar-ho a igualar tot (79-83) i Kao feia el 83-86 que, aleshores, eliminava el Girona amb tres minuts encara per jugar. La classificació ha acabat sent un cara o creu. A 1.10 Golden ha tornat a posar el Manresa tres avall (87-90). A 12 segons, sobre la botzina de posessió, Benítez ha posat els del Bages a un (89-90). Livingston ha fallat el triple que hauria donat un +4. Quedaven 4 segons i després d'una revisió els àrbitres han donat pilota al Girona. I la segona vida tampoc s'ha aprofitat. Sergi Martínez també ha errat el seu tir des de 6,75.
