Amarga victòria del Bàsquet Girona: fora de la final de la Lliga Catalana (89-90)

Els de Moncho Fernández han arribat a dominar de 13 (19-32) però el partit s'ha igualat i al final el Manresa ha salvat la diferència de punts

Livingston en una acció del partit

Livingston en una acció del partit / Sergi Geronès/Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha quedat fora aquesta tarda de la final de la Lliga Catalana després d'una amarga victòria contra el Manresa (89-90). A l'equip de Moncho Fernánde només li valia vèncer per quatre o més punts, ho ha tingut a l'abast, però ha acabat fallant. El club de Marc Gasol ha deixat escapar una bona oportunitat per lluitar pel primer títol de la seva història a nivell ACB (a sis minuts del descans dominava de 13, 19-32), però ha permès que el rival entrés al partit (41-44 al final del segon quart) amb un parcial de 22-12 a partir d'aquell moment i fins la mitja part. Després la igualtat ha estat màxima i tot i que en el darrer quart l'equip de Fontajau ha arribat a guanyar de 9 (74-83) el Manresa ha retallat la distància fins a reduir-la a només un punt i els dos intents de triple dels gironins, que els haurien classificat, no han entrat.

El Girona havia tingut el Manresa contra les cordes després del 7-0 inicial que ha obligat a Moncho Fernández a demanar temps mort. A partir d'aquí la reacció ha estat fulgurant. Els gironins han firmat un demolidor parcial de 2-21 que els ha donat 12 punts d'avantatge poc abans de tancar el primer quart, amb el rival acumulant gairebé sis minuts sense anotar. La defensa era potent i en atac les coses sortien, amb especial incidència també de Geben, protagonista d'un dels seus millors partits, i Maric en el joc interior, i també de Susinskas.

A sis minuts pel descans el Bàsquet Girona assolia una màxima renda de +13 que el Manresa ha començat a eixugar amb una millora defensiva i a partir de l'encert exterior de jugadors com Reyes. Un triple seu, per exemple, posava els del Bages només sis avall (32-38), ja amb els gironins encallats, i s'ha entrat al darrer minut amb el Girona només dominant de dos (36-38). Els triples de Susinsksa i Hugues han donat una mica d'aire al Girona, però Reyes ha posat el 41-44 al descans. Un resultat que deixava l'equip de Moncho fora de la final, i amb la sensació que en pocs minuts s'havia esguerrat la bona feina feta anteriorment.

Una jugada de Martinas Geben

Una jugada de Martinas Geben / Sergi Geronès/Bàsquet Girona

Reyes, que ja havia liderat la reacció del Manresa a la primera part, ha estat un malson al tercer quart. El seu cinquè triple en sis intents ha empatat el partit (48-48) perquè tot tornés a començar. Tot i l'aparició de Livingston i Needham des del triple, el Baxi s'ha posat per primer cop per davant, des del 9-8 de l'inici, amb una cistella de Golden que obligava Moncho Fernández a un altre temps mort. L'aparició de Vildoza, amb cinc punts seguits, i un 2+1 de Hugues han donat sis punts de marge al Girona (62-68), que ha acabat aquest tercer quart guanyant de quatre (64-68).

Entre Geben, dobles figures, imperial a dins, en punts, rebots i intimidació, i Needham, amb un triple determinant i a qui no li tremolava el pols, han tornat a obrir escletxa per al Girona, que s'ho creia i volia ser a la final (74-83). Però Plummer ha aparegut des del triple per tornar-ho a igualar tot (79-83) i Kao feia el 83-86 que, aleshores, eliminava el Girona amb tres minuts encara per jugar. La classificació ha acabat sent un cara o creu. A 1.10 Golden ha tornat a posar el Manresa tres avall (87-90). A 12 segons, sobre la botzina de posessió, Benítez ha posat els del Bages a un (89-90). Livingston ha fallat el triple que hauria donat un +4. Quedaven 4 segons i després d'una revisió els àrbitres han donat pilota al Girona. I la segona vida tampoc s'ha aprofitat. Sergi Martínez també ha errat el seu tir des de 6,75.

