Carter és la novetat contra el Lima Horta

L’Spar Girona s’enfronta al campió de la Lliga Catalana LF Challenge en la semifinal de la Lliga Catalana LF

Íñiguez explica que introduirà de mica en mica l’escorta americana

Carter, en un entrenament amb l'Spar Girona. / Bàsquet Girona/David Subirana

Tatiana Pérez

Girona

La pretemporada de l’Spar Girona avança amb el primer partit oficial en què les de Roberto Íñiguez s’enfrontaran demà al Lima-Horta, campió de la Lliga Catalana LF Challenge 2025, en la primera semifinal (12.30 h) de la Lliga Catalana LF que es disputa aquest cap de setmana a Tarragona. L’altra la jugaran el Cadí la Seu i el Joventut Badalona (16.00 h), mentre que la gran final serà diumenge a la tarda (16.00 h).

«L’equip està treballant molt bé. He felicitat a les jugadores per l’actitud. No estem treballant a la pista principal per la Sea Otter i no hi ha hagut excuses de treball. Em preocupa una mica anar introduint jugadores. Ara se suma l’arribada d’Arica (Carter), que ha vingut amb molèsties, i l’he d’anar posant a poc a poc sense córrer gaires riscos. També hem de recuperar totalment Ainhoa (López) de la sobrecàrrega», va explicar Íñiguez en la prèvia del partit. L’escorta nord-americana, que va arribar el passat dimarts a Girona, és la principal novetat per a la Lliga Catalana LF, malgrat que, com va avisar l’entrenador, la seva adaptació amb l’equip serà progressiva.

D’altra banda, a Fontajau també estan pendents de com evoluciona Chloe Bibby dels seus problemes al genoll esquerre. L’MVP de la LF del curs passat es va lesionar a principis de setembre mentre disputava la WNBA amb les Indiana Fever, però no podrà tornar a Girona per continuar amb la seva recuperació fins que l’equip d’Indianapolis acabi la seva aventura a la lliga americana. Dijous va donar la sorpresa en la primera ronda dels play-offs eliminant les Atlanta Dream, caps de sèrie número 3, amb una remuntada.

«Volem expressar-nos a la pista amb el que estem treballant, tant els aspectes ofensius com defensius i com connectar-los ràpidament. Hem de seguir insistint en aquests aspectes, sent dinàmiques i jugant com volem. Evidentment, amb l’ambició de guanyar. Però fent bé les coses per sobre de tot», va comentar Íñiguez. El tècnic confia donar continuïtat a les sensacions i els resultats dels tres primers amistosos amb el Viladecans (51-91), Tolosa (64-73) i Santfeliuenc (96-42) contra el Lima Horta.

