El CSD distingeix el Club Natació Banyoles i Albert Corominas
El president del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes ha entregat els dos reconeixements en un acte celebrat avui al Club Natació Banyoles
DdG
El Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del govern d’Espanya, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha distingit a la trajectòria del Club Natació Banyoles, amb motiu del seu centenari, i de l’expiragüista banyolí, Albert Corominas. Ambdós reconeixements s’han entregat aquest migdia durant un acte celebrat a les instal·lacions del Club Natació Banyoles.
El Club Natació Banyoles i Albert Corominas han rebut la Placa d’Or i la Medalla de Bronze de la Real Orden del Mérito Deportivo (ROMD), després que la presidència del CSD així ho hagi fet públic aquesta setmana al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Per aquest motiu el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha visitat de nou la ciutat de Banyoles per fer entrega d’aquests dos reconeixements. El president del CSD ha destacat que “estem davant de dos clars exemples de feina ben feta, d’una banda, el Club Natació Banyoles, entitat que ha aportat més de 20 esportistes olímpics i que té una sensibilitat especial pel seu entorn natural, i de l’altra l’Albert Corominas, que ha estat una de les figures del piragüisme espanyol, i que és un referent en tots els sentits”.
Albert Corominas, que ha rebut la medalla de bronze de la Real Orden del Mérito Deportivo, s’ha mostrat orgullós d’aquest reconeixement, destacant que “no només fa referència a la meva trajectòria esportiva a l’elit, sinó que també reconeix tota la tasca de formació que fa anys que faig al Club Natació Banyoles, i això m’anima, encara més a seguir amb aquesta feina formativa”. De la trajectòria de Corominas destaca la plata obtinguda al Campionat del Món de Piragüisme de 2010 que es va disputar a Banyoles. Jordi Casanova, president del Club Natació Banyoles, que ha rebut la Placa d’Or, ha explicat que “rebem aquesta distinció en una setmana que, segurament, és de les que més activitat i afluència d’esportistes hem tingut amb la celebració de la Masters la setmana passada i de la Travessia aquest pròxim diumenge”.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, s’ha mostrat orgullós que en un mateix any hi hagi aquests dos reconeixements per a Banyoles, remarcant que “la Placa d’Or al Club Natació Banyoles és més que merescuda, no només per la tasca esportiva que desenvolupa, si no també per la tasca social que fa a nivell de ciutat i comarca”, mentre que pel que fa a la medalla de bronze que s’ha atorgat a Albert Corominas, l’alcalde ha apuntat que “és un reconeixement a una brillant trajectòria esportiva amb diferents èxits, no només en l'àmbit català o estatal, sinó també a escala internacional”.
