La vida entre Andorra i Girona dels ciclistes de l'equip d’Israel
La base de l’equip es troba a Girona
Com la majoria d’equips, el conjunt que ha desencadenat les protestes propalestines a la Vuelta, té la majoria de corredors establerts al petit país pirinenc
Sergi López-Egea
Almenys 12 dels 30 corredors que figuren a la plantilla de l’Israel Premier Tech resideixen a Andorra, principalment a la parròquia dela Massana, com a bona part dels gairebé 150 professionals que s’han establert al petit país del Pirineu.
El conjunt israelià, la participació en la recent Vuelta va ocasionar una onada de protestes que van acabar amb la cancel·lació de l’etapa de Madrid –milers de manifestants van omplir la ruta de la carrera ciclista de banderes palestines en protesta pel genocidi a Gaza– manté la seva base central en una nau industrial de la localitat gironina de Vilablareix, un polígon enganxat a Girona. És allà on guarda tot el seu parc automobilístic quan no estan en competició; com els camions mecànics, autobusos, furgonetes, cotxes, bicicletes i recanvis.
El jersei blanc de la Vuelta
Els ciclistes no tenen per què viure a Girona, ni entrenar pels voltants de la ciutat. Només dos corredors del conjunt israelià mantenen residència a Girona, tot i que alguns com el nord-americà Matthew Riccitello passa algunes temporades a la ciutat; un ciclista que va guanyar la classificació dels menors de 25 anys de la Vuelta, recompensada amb el jersei blanc, i que la temporada que ve correrà amb el Decathlon francès.
L’Israel Premier Tech, per cert, es troba amb el problema que no té, per ara, prou corredors firmats per a la temporada vinent, entorn de 17, segons ‘Eurosport’, tot i que segueix amb les negociacions per aconseguir diverses renovacions i no ha transcendit que hi hagi un corrent de ciclistes que no vulgui anar a aquest equip a causa del rebuig general que provoca en moltes carreres, al marge de la Vuelta. El velocista eritreu Biniam Girmay és el principal objectiu, ja que perden el 2026 a la seva millor referència, el canadenc Derek Gee, resident a Canillo (Andorra), vencedor de l’O Gran Camiño gallec, quart del Giro, i que correrà l’any que ve amb l’Ineos britànic.
La globalització
La globalització del ciclisme, similar a la que afecta el futbol, provoca que molts esportistes es vagin movent d’equip en equip cada temporada i per això els canvis són habituals. No així la residència de ciclistes, ja que la majoria de corredors, tant a l’Israel Premier Tech com en altres equips capdavantera, han decidit instal·lar-se a Andorra per una tributació que amb prou feines supera el 10% dels salaris bruts que perceben i perquè les vivendes, tot i ser cares, són molt més barates que a Mònaco, que fins a mitjans de la dècada passada era el lloc escollit per bona part del pilot mundial.
Chris Froome (quatre Tours en el seu historial), que es recupera de l’accident sofert a principis de mes durant un entrenament, i el kazakh Alexey Lutsenko són els dos únics corredors de l’Israel Premier Tech establerts a Mònaco, un país que s’està quedant sense corredors professionals, tot i que alguns com Tadej Pogacar, Primoz Roglic o Egan Bernal mantenen residència al principat mediterrani.
La Massana és la principal parròquia –així es denominen a les localitats a Andorra– on s’allotja la majoria de ciclistes professionals i també alguns pilots de motociclisme. Dels 12 corredors de l’Israel, almenys cinc tenen allà fixada la residència. D’altres es reparteixen entre Canillo, el Tarter i Arinsal, tot i que a causa de la protecció de dades, que també impera a Andorra i que els mateixos ciclistes no tenen l’obligació de comunicar el lloc exacte on han comprat o llogat una vivenda, resulta impossible completar amb èxit el lloc on viuen.
La residència
El Govern andorrà atorga la residència als corredors professionals sense aparents problemes. Han d’entregar una fiança que gira entorn dels 50.000 euros (10.000 més si inclouen la seva parella) i demostrar que tenen guanys i assegurança mèdica.
Els equips professionals ja disposen a Andorra d’una petita estructura de cotxes, taller mecànic i de fisioteràpia per auxiliar als corredors. Els de l’Israel Premier Tech no marquen la diferència i solen entrenar en grup o en solitari, principalment per la carretera que va fins al cim d’Envalira, passant per Canillo, el Tarter i Soldeu; o bé cap a Pal, Arinsal o Arcalís; a causa de les petites dimensions del país tampoc hi ha gaire més a escollir.
Els entrenaments en pla els realitzen travessant la frontera del riu Runer, la que comunica amb la Seu d’Urgell. Des de la capital de l’Alt Urgell prenen la carretera cap a Puigcerdà o bé es decideixen a pedalar camí d’Organyà.
Una cafeteria que es troba a la Massana sol ser el lloc de reunió de molts corredors professionals, inclosos els de l’Israel Premier Tech, a meitat de l’entrenament o a la finalització d’aquest. Sol ser habitual trobar-los en grup, moltes vegades perquè han coincidit per atzar, formats per corredors de diferents equips.
Sempre amb el mallot de competició
Els ciclistes de l’Israel, com la resta dels que habiten a Andorra, entrenen sempre amb la roba de competició i el nom dels seus patrocinadors. El del país amb prou feines es distingeix ja que només figura al pit del mallot, abans que la direcció de l’equip decidís treure’l durant la disputa de la Vuelta per la pressió social a la protesta massiva propalestina. Tampoc apareix des del 2024 al parc automobilístic de l’únic conjunt professional que sempre disposa de protecció policial en les carreres a les quals acudeix.
Fins a final de temporada l’Israel Premier-Tech té anunciada la presència en 14 proves, principalment a Bèlgica i Itàlia, tot i que no acudirà al Giro de la Llombardia, l’últim monument de l’any. En canvi, sí que figura inscrit a la París-Tours, organitzada per ASO, propietària del Tour, que se celebra el 12 d’octubre.
