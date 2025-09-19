L'equip Movistar i Miguel Indurain visiten la Sea Otter
Milers de persones aprofiten el primer dia de la fira per passejar per l’entorn de Fontajau
La Sea Otter Europe ha aixecat aquest matí el teló de l’edició més gran de la seva història. La ciutat de Girona i la Costa Brava reben de nou un dels festivals ciclistes més importants del món, que fa del pavelló de Fontajau l’epicentre del sector durant tot el cap de setmana. La primera jornada ha donat continuïtat al programa de ponències professionals engegat dijous, i va permetre al públic en general fer el primer tast a l’àmplia oferta d’activitats del festival.
Les portes del festival, juntament amb les de l’Euro Mobility, han obert a les 10h, i la cerimònia d’inauguració es va fer una estona més tard, a quarts d’una. Acompanyats de patrocinadors i expositors, hi va participar la vicepresidenta de la Diputació i vicealcaldessa, Gemma Geis; el representant territorial de l’esport, Narcís Casassa; el director de Sea Otter Europe, Albert Balcells: el vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, i els representants de Shimano i Garmin, Bruno Prieto i Salvador Alcover.
Els primers visitants van anar passejant per la zona d’expositors, on enguany el festival ha agrupat a més de 500 marques de la indústria ciclista. A la tarda l’equip Movistar ha comparegut a l’estand de Garmin per trobar-se amb els aficionats i respondre les seves preguntes. D’altra banda, també estava prevista la presència del llegendari Miguel Indurain, un dels millors ciclistes de la història, per posar-se a disposició dels visitants.
Proves esportives de prestigi
Els primers visitants han anat passejant pels passadissos de la zona d’expositors, on enguany el festival ha agrupat a més de 500 marques de la indústria ciclista. Aquesta fita es combina amb un programa esportiu enorme amb 12 proves de totes les modalitats i nivells, on hi destaquen la celebració de dues copes del món, la UCI Gravel World Series (dissabte) i la Copa del Món de Cross Country Marathon (diumenge). Una gran quantitat de marques ja ha anunciat la intenció de presentar les últimes novetats del seu catàleg durant aquests dies.
En paral·lel a la zona d’exposició, el Demobike també s’ha posat en marxa. Es tracta d’una de les activitats que més il·lusió desperta entre els assistents, que tenen l’oportunitat de provar bicicletes de forma gratuïta en circuits especialment dissenyats per a aquesta finalitat. A més, hi ha hagut activitats destacades com la dirigida per l’equip Kern Pharma, que ha obert les portes del seu autobús. La Sea Otter Europe celebra l’èxit de convocatòria entre els professionals, que enguany han omplert les ponències exclusives del Sea Otter Connect, l’espai on els experts debaten sobre els reptes presents i futurs de la indústria. La jornada d’avui ha estat conduïda amb la col·laboració d’AMBE -Asociación de Marcas y Bicicletas de España-; mentre que la jornada d’ahir va estar dedicada al cicloturisme. Aquestes xerrades han acabat amb sessions de networking entre els assistents.
