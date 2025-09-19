Les Medalles de l’Esport premien quinze gironins més
Entre els guardonats hi ha Arseni Comas (futbol), Anna Junyer (bàsquet), Jaime Salas (judo), Josep Massa (atletisme), Teresa Masó (piragüisme) i Àngel Dutras (rem)
Quinze gironins han sigut premiats aquest vespre, en un acte celebrat a la Casa de Cultura, amb les Medalles de l’Esport de les Comarques Gironines. Aquests guardons, que se celebren des de l’any 1980, són uns dels més antics que es concedeixen a Catalunya. Impulsats pel Departament d’Esports de la Generalitat, a través de la Representació Territorial de Girona, amb el suport de la Diputació, tenen la voluntat de fer un reconeixement a persones de més de 60 anys amb uns criteris que posen en valor el treball anònim i desinteressat en l’àmbit esportiu.
Els premiats en aquesta edició han estat: Mario Acerete (futbol); Jordi Agustí (gestor esportiu, handbol i tennis); Montse Batlle (bàsquet i natació); Arseni Comas (futbol); Àngel Dutras (rem); Jaume Hugas (futbol); Anna Junyer (bàsquet); Maria Josep Martí (Medicina de l’Esport); Maria Teresa Masó (piragüisme i atletisme); Josep Massa (atletisme i gestor esportiu); Eduard Mitjà (handbol); Pere Navarra (esquí, esquí de muntanya i trail running); Marga Puntada de Haro (Boxa, Kick boxing i especialista en autodefensa per a dones); Joaquim Rodríguez (handbol, natació i gestor esportiu), i Jaime Salas (judo).
Amb les 15 medalles lliurades avui ja són més de 700 els gironins i gironines que han rebut aquest guardó. Un premi que reflecteix la diversitat esportiva de les comarques gironines. L’acte ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; el secretari general del Departament d’Esports, Abel García; el representant territorial de l’Esport a Girona, Narcís Casassa; el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el diputat d’Esports de la Diputació, Jordi Masquef, entre altres autoritats i representants del món esportiu i social de la demarcació. Aquest 2025 s'han presentat 28 candidatures de 21 disciplines esportives diferents.
