Les Medalles de l’Esport premien quinze gironins més

Entre els guardonats hi ha Arseni Comas (futbol), Anna Junyer (bàsquet), Jaime Salas (judo), Josep Massa (atletisme), Teresa Masó (piragüisme) i Àngel Dutras (rem)

Entrega de la 44a edició de les Medalles de l'Esport de les comarques gironines

Entrega de la 44a edició de les Medalles de l'Esport de les comarques gironines

Girona. Casa de Cultura. Entrega 44a edicio Medalles de l'Esport. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

Quinze gironins han sigut premiats aquest vespre, en un acte celebrat a la Casa de Cultura, amb les Medalles de l’Esport de les Comarques Gironines. Aquests guardons, que se celebren des de l’any 1980, són uns dels més antics que es concedeixen a Catalunya. Impulsats pel Departament d’Esports de la Generalitat, a través de la Representació Territorial de Girona, amb el suport de la Diputació, tenen la voluntat de fer un reconeixement a persones de més de 60 anys amb uns criteris que posen en valor el treball anònim i desinteressat en l’àmbit esportiu.

Els premiats en aquesta edició han estat: Mario Acerete (futbol); Jordi Agustí (gestor esportiu, handbol i tennis); Montse Batlle (bàsquet i natació); Arseni Comas (futbol); Àngel Dutras (rem); Jaume Hugas (futbol); Anna Junyer (bàsquet); Maria Josep Martí (Medicina de l’Esport); Maria Teresa Masó (piragüisme i atletisme); Josep Massa (atletisme i gestor esportiu); Eduard Mitjà (handbol); Pere Navarra (esquí, esquí de muntanya i trail running); Marga Puntada de Haro (Boxa, Kick boxing i especialista en autodefensa per a dones); Joaquim Rodríguez (handbol, natació i gestor esportiu), i Jaime Salas (judo).

Amb les 15 medalles lliurades avui ja són més de 700 els gironins i gironines que han rebut aquest guardó. Un premi que reflecteix la diversitat esportiva de les comarques gironines. L’acte ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; el secretari general del Departament d’Esports, Abel García; el representant territorial de l’Esport a Girona, Narcís Casassa; el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el diputat d’Esports de la Diputació, Jordi Masquef, entre altres autoritats i representants del món esportiu i social de la demarcació. Aquest 2025 s'han presentat 28 candidatures de 21 disciplines esportives diferents.

