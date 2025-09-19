Primer pas per adjudicar la concessió de Fontajau al Bàsquet Girona
El club tindrà l'ús exclusiu de la pista central però es garanteix la celebració d'esdeveniments com el Catalunya Stars de patinatge, la Sea Otter o el cros Ciutat de Girona i la Sant Silvestre
L'estiu que l'any que ve es firmaria l'entesa definitiva
El Bàsquet Girona ja té més a prop la concessió definitiva dels usos del pavelló de Fontajau. Aquest migdia l'Ajuntament ha anunciat que s'ha aprovat l’autorització de la cessió d’usos ampliada de la instal·lació a favor del club de Marc Gasol per a la present temporada 2025-2026, un primer pas per tancar l'estiu que ve l'entesa definitiva. Així, de moment, aquest curs hi haurà una cessió d'espais d'us privatiu (com la pista central) i d'altres de compartits. En aquest sentit, l’Ajuntament mantindrà la gestió de la pista auxiliar, que seguirà sent utilitzada principalment pel Fontajau, i es garanteix que es puguin seguir celebrant al pavelló esdeveniments ja consolidats com el Festival Catalunya Stars de patinatge, el cros Ciutat de Girona, la Cursa de Sant Silvestre, la Sea Otter Europe o la cloenda de projecte La Grada Suma. Amb aquest acord, l’Ajuntament "reafirma el seu compromís amb l’esport d’elit i de base, i obre el camí a la concessió definitiva del pavelló de Fontajau al Bàsquet Girona, reconeixent-ne el valor esportiu, social i econòmic per a la ciutat".
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat en un comunicat que “el bàsquet gironí és un orgull per a la ciutat i des de l’ajuntament volem facilitar tot allò que promogui la seva estabilitat i creixement, garantint que la resta d'entitats poden continuar amb la seva pràctica esportiva a la ciutat”. “Adaptar-se als nous temps, noves necessitats i generar oportunitat per tothom, implica avançar en nous models de gestió que faciliten un benefici per a tothom. Avançar cap a una concessió permet alliberar recursos per a la resta d'equipaments municipals, i alhora permet que Fontajau pugui fer un salt cap a la professionalització que, d'altra manera seria molt difícil de fer".
Alternatives per als clubs que també usen Fontajau
En la nota pública d'aquest matí també s'especifica que l’Ajuntament treballarà perquè tots els clubs que actualment fan activitats a les instal·lacions esportives de Fontajau, com ara el Girona Judo, tinguin una alternativa consensuada amb ells. L’autorització aprovada té caràcter temporal fins a l’entrada en vigor de la concessió definitiva, prevista per a l’estiu del 2026. El període de vigència de l’autorització és de l’1 d’octubre de 2025 fins al 30 de setembre de 2026 i està exempta de taxes d’acord amb les ordenances fiscals municipals.
Amb aquest acord segellat, el primer pas que farà el Bàsquet Girona serà ampliar l'aforament del pavelló en prop de 400 localitats. Ho farà durant la propera setmana, per tal de tenir-ho a punt el divendres 26, dia de la presentació oficial dels equips masculí i femení amb una doble sessió de bàsquet: a les 18h l'Spar s'enfrontarà al Tolosa, i a les 20.45h, els nois ho faran contra el Nàpols. Les noves grades mòbils permetran alliberar part de la llista d'espera que tenia el club per a abonar-se. Cal tenir en compte que actualment, el Bàsquet Girona té una massa social que representa el 95% de l’aforament màxim del pavelló (5.200 persones espectadores) i que, arran de la fusió amb l’Uni Girona, que va tenir lloc el mes de juny, el número d'abonats sumant els dels dos equips arriba als 6.000 i l'objectiu encara és fer-lo créixer més.
Amb aquest primer pas per a la concessió de Fontajau el club pot començar a pensar en la instal·lació com a seu de concerts, activitats socials i culturals i congressos, amb l'objectiu de trobar ingressos extra donant més usos a l'equipament que els estrictament esportius. El Bàsquet Girona treballa en aquest projecte d'obtenir la concessió de Fontajau de fa mesos. D'aquesta manera les dues principals instal·lacions esportives de la ciutat estaran gestionades pels clubs professionals que les usen: El Girona FC disposa de Montilivi des de 2018 per 50 anys, i el Bàsquet Girona, a partir de 2026, obtindrà Fontajau.
