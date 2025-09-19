Torna el Trial 4x4 de Corçà aquest cap de setmana
Dissabte i diumenge, de les 9 del matí a les 6 de la tarda, exhibició de vehicles 4x4 i RC Crowler
Aquest cap de setmana torna la quarta edició del Trial de Corçà per a cotxes 4x4, organitzat per Sense Entrebancs, una de les entitats de la població. Dissabte i diumenge, entre les nou del matí i les sis de la tarda, a la zona esportiva del municipi, es podrà gaudir de les espectaculars exhibicions de vehicles 4x4, amb circuits de diferents nivells.
Durant els dos dies, també es podrà gaudir d’un circuit de cotxes dirigits per radiocontrol RC Crowler, amb el mateix horari i amb la col·laboració de Xafarodes Grup RC 4x4. A més, es disposa de servei de bar i un circuit de pumptrack per a nens. També hi ha disponible una zona d’acampada per a les persones que es quedin els dos dies.
