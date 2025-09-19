Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torna el Trial 4x4 de Corçà aquest cap de setmana

Dissabte i diumenge, de les 9 del matí a les 6 de la tarda, exhibició de vehicles 4x4 i RC Crowler

Un vehicle durant l'edició de l'any passat del Trial de l'any passat.

Un vehicle durant l’edició de l’any passat del Trial de l’any passat. / Instagram @sensentrebancs4x4

Redacció

Redacció

Corçà

Aquest cap de setmana torna la quarta edició del Trial de Corçà per a cotxes 4x4, organitzat per Sense Entrebancs, una de les entitats de la població. Dissabte i diumenge, entre les nou del matí i les sis de la tarda, a la zona esportiva del municipi, es podrà gaudir de les espectaculars exhibicions de vehicles 4x4, amb circuits de diferents nivells.

Durant els dos dies, també es podrà gaudir d’un circuit de cotxes dirigits per radiocontrol RC Crowler, amb el mateix horari i amb la col·laboració de Xafarodes Grup RC 4x4. A més, es disposa de servei de bar i un circuit de pumptrack per a nens. També hi ha disponible una zona d’acampada per a les persones que es quedin els dos dies.

