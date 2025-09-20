L'Spar Girona escombra el Lima-Horta per passar a la final de la Lliga Catalana (108-35)
L’encert des de la línia de tres i la defensa porta a les de Roberto Íñiguez a una nova final, que no guanyen des de 2020
Gerard Ullastre
No hi ha hagut sorpresa al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. L’Spar Girona ha confirmat les bones sensacions de la pretemporada i ha guanyat folgadament les semifinals de la Lliga Catalana per 108 a 35, aconseguint un dels resultats més amplis de la història de l’Uni Girona. L’encert en el triple i els bons balanços defensius de l’equip han acabat amb el somni del Lima-Horta d’obtenir un bitllet per a la final. Les de Roberto Íñiguez esperen ara el seu rival (Joventut o Cadí) per a la final, que, tot i ser l’equip més llorejat, fa quatre anys que no guanya, i que es disputarà diumenge 21 a les 16:00 h.
Les gironines han començat el primer quart amb moltes imprecisions de cara a cistella i amb un abús del joc interior amb Coulibaly, que tot i errar tirs de camp en excés, ha dominat la pintura durant tot el partit. Després d’aquests primers minuts, L’Spar Girona s’ha posat les piles i ha demostrat l’enorme superioritat entre els dos equips, que ha avassallat a triples i a transicions l’actual campiona de la Lliga Femenina Challenge. El segon parcial ha continuat el vendaval ofensiu de l’Uni. Els triples han estat la millor arma de l’Spar Girona, destacant els 4/4 al descans de Guerrero. Havent acabat la primera meitat del partit 60-20, i veient que la lògica s’ha imposat a les aspiracions del Lima-horta, les de Roberto Íñiguez han passat de poca pissarra i moltes transicions a un joc més estàtic. Tanmateix, les correccions del tècnic vitorià han estat una constant, que ha anat retocant al llarg de tot el partit qualsevol detall que no l’acabés de convèncer tot i la gran diferència del marcador. Les gironines no han baixat el ritme en cap moment i han dominat el partit, com era previsible, especialment en els triples, les transicions i la defensa. Això s’ha reflectit a les estadístiques, amb un clar domini del rebot i nombroses pilotes recuperades a partir de pèrdues del rival. Pel que fa a les noves incorporacions de l’Spar Girona, Arica Carter ha mostrat un gran nivell de joc, mentre que Jocyte, la màxima anotadora del partit, ha destacat pel seu bon dribling i la seva capacitat associativa. Per altra banda, a Coulibaly se l’ha vista imprecisa, però amb un gran potencial degut a les seves qualitats físiques. Per part del Lima-Horta, bon partit de Mireia Aguado, que ha estat la millor del seu equip amb una bona aportació ofensiva. A cinc minuts del final, la intensitat s’ha anat reduint fins a acabar amb el 108-35 final, un dels resultats més amplis, si no el que més, de la història de l'Uni.
