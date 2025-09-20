El Nou Estadi de Palamós encara no té la gespa a punt
El degà i el Badalona Women no podran fer-lo servir fins a mitjan octubre perquè els treballs per adequar el terreny de joc a la Lliga F no han acabat
Els operaris que s’encarreguen de la renovació de la gespa del Nou Estadi de Palamós per adequar-lo a les exigències de la Lliga F treballen a correcuita perquè el camp, casa del Palamós i aquesta temporada excepcionalment també del Badalona Women, estigui llest com més aviat millor. L’Ajuntament de Palamós va arribar a un acord amb el club badaloní a l’estiu perquè l’equip que dirigeix Anabel Junyent pugui jugar els seus partits com a local a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava durant el curs 2025-26, tenint en compte que el Municipal de Badalona no entra dins de la normativa de la màxima competició, a canvi que fos el club de futbol femení qui es fes càrrec de la substitució de tota la gespa natural de l’estadi.
El Badalona Women va començar la nova temporada l’últim cap de setmana d’agost i aquest, en el qual les badalonines disputaran la quarta jornada de la Lliga F, també ho farà el Palamós a Primera Catalana. Cap dels dos pot jugar encara al Nou Estadi perquè els treballs de la renovació de la gespa no han acabat i el camp encara no està a punt per acollir als dos conjunts, que podran estrenar la catifa a mitjan octubre tal com estava previst -quan van començar els treballs el passat 13 d’agost es va establir un període màxim de dos mesos, depenent del procés d’arrelament de la nova gespa-. Mentrestant, tant el Badalona Women com el Palamós se les han d’empescar per trobar una alternativa.
La solució puntual que han trobat els dos equips ha estat sol·licitar jugar a fora els primers partits de les seves respectives lligues. En aquest sentit, el Badalona Women va disputar els tres primers encontres a domicili davant el Deportivo (0-0), Granada (0-2) i Eibar (0-0); mentre que el degà debutarà al camp del Sant Jaume de Llierca-Olot B aquest dissabte (16.30 h). Ara bé, les d’Anabel Junyent no han pogut estirar més la corda per continuar la competició sent l’equip visitant i jugaran el partit d’avui contra el DUX Logronyo, que correspon a la quarta jornada, a la Nova Creu Alta de Sabadell (16.00 h). L’entitat badalonina pagarà un lloguer al Sabadell per la cessió de les instal·lacions per aquest partit en concret i caldrà veure si està disponible per al següent com a local. D’altra banda, el Palamós, que també jugarà a fora en la segona jornada davant el Can Gibert, haurà de buscar camp per a l’encontre contra el Bosc de Tosca del proper 4 d’octubre.
