Sea Otter Europe 2025: Girona continua vibrant amb el ciclisme
La segona jornada de la fira segueix omplint l’entorn de Fontajau d’aficionats de l’esport
La segona jornada del Sea Otter Europe ha estat marcada per una nova allau de visitants. Des de primera hora i durant tot el dia, la zona de Fontajau s’ha omplert de públic, confirmant la gran afluència que ja es va viure ahir divendres, quan el festival va rebre la visita de l’equip Movistar i de Miguel Indurain. L’Expo Zone ha estat un autèntic formiguer, ple de gom a gom amb més de 500 marques de la indústria ciclista oferint tot tipus de bicicletes, accessoris, roba i productes d’alimentació. L’ambient ha estat el d’una ciutat que aquest cap de setmana vibra amb el ciclisme.
La prova de prestigi
El gran focus del dia, però, s’ha posat en una de les proves més destacades del programa esportiu: la 226ERS UCI Gravel World Series, una de les cites estrella d’aquest cap de setmana, una de les grans activitats de la disciplina gravel. Al llarg de la jornada també s’han disputat altres proves de relleu, com la Shimano Super Cup Massi, mentre que ara a la tarda el protagonisme serà pel Campionat d’Espanya d’XCE, programades a partir de les 18:00 i posteriorment, l’entrega de premis.
Amb aquest segon dia multitudinària, el Sea Otter Europe ha reafirmat la seva condició de festival ciclista de referència al calendari europeu i ha continuat omplint de ciclisme cada cantonada de Girona. Un esdeveniment que encara té per endavant una tercera i última jornada, demà, abans de tancar una nova edició. No obstant ser l’últim dia, la Copa del Món de Cross Country Marathon serà una de les activitats protagonistes per a tancat el cap de setmana del festival del ciclisme d’Europa.
