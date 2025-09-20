Una vida al Joanetes: «Em diuen ‘encara jugues?’»
Àngel Darné, «Nane», farà 56 anys el proper 2 d’octubre. Encara segueix actiu en el món del futbol, amb el Joanetes, el club al qual defensa des de 1988. Aquest cap de setmana comença una nova lliga de Quarta Catalana
Arnau Segura
Quan va vestir la samarreta del Joanetes per primera vegada només havien nascut dos jugadors de l’actual Girona: Cristhian Stuani i Juan Carlos Martín. Va ser el 1988. Són 37 anys en el mateix club. «Són cinc dècades», diu Àngel Darné (Olot, 1969), en Nane. El dia 2 d’octubre bufarà 56 espelmes, però continua jugant als peus del Puigsacalm. Aquest cap de setmana inaugurarà una nova temporada a quarta catalana. Es jubilarà abans com a torner o com a futbolista?
Ha jugat sempre entre la penúltima i sobretot l’última categoria del futbol català: un futbol «molt més autèntic que el de la televisió». El seu estimat Joanetes només té el primer equip i és un de tants clubs petits que lluiten per sobreviure davant l’auge dels clubs grans de cada zona. El seu somriure contagiós s’evapora per un instant: «El futbol de barri o de poble s’anirà perdent tot, desgraciadament. Costa molt perquè els grans clubs aglutinen pràcticament tots els joves». També és membre de la junta, i a vegades, fins i tot, pinta les línies del camp. A l’estiu hi creixen margarides.
El curs passat no va ser titular en cap partit. Va jugar des d’un o dos minuts fins a mitja hora. «I si un dia no jugues, no passa absolutament res. Jo amb 56 anys ja no ho deixaré per no jugar», diu. Ara la seva prioritat és ajudar l’entrenador, un o dos anys més gran, i als joves, calmar la seva explosivitat. Tot i que admet que quan juga és tan «feliç» com quan era un nen: «Sembla mentida, però els dies que veig que podré tenir minuts em poso nerviós. Quan surto de casa li dic a la meva dona que sento aquelles papallones del primer dia que vaig jugar a futbol. És com si debutessis una altra vegada». «Suposo que va una mica lligat al fet que et vas fent gran i tens aquella por de fer el ridícul, que no passi res perquè ningú pugui dir que l’ha cagat l’avi», afegeix. «Per això jugo de migcentre, perquè surtin els altres a la foto», riu.
Ha jugat amb i contra fills d’amics i d’excompanys i exrivals. «Quan em veuen se sorprenen i em diuen: ‘Hòstia, encara jugues’. Alguns han convertit aquest ‘encara’ en un ‘no ho deixis’, ‘continua mentre puguis’, ‘tu sí que ho has fet bé’». Diu que si deixés el futbol i es tallés la cabellera li caurien quatre, cinc o sis anys a sobre de cop. «El futbol em dona salut i estabilitat. L’esport ja va molt bé de per si per la salut física, però el fet de fer esport amb gent jove et dona un extra. Estar amb gent jove et fa sentir jove. Quan la pilota comença a rodar ja no mires si l’altre és més jove o més gran. Al camp ets un més i al vestidor també. Estar amb joves de 19, 20 o 30 anys et fa veure les coses molt diferents. A mi m’ha ajudat moltíssim. Soc més alegre i obert i molt molt més actiu i dinàmic. Hi ha gent de la meva edat que no fa res. Jo ara no podria», accentua. Al vestuari es parla «de tot». «De noies, de sortir, de la universitat, d’emborratxar-se o fins i tot d’alguna droga, de vegades», confessa.
El futbol és alhora «una forma de vida» i «una excusa». Un espai «social», el vestuari, 20 amics per any, el sopar dels divendres, barbacoa, arròs de tant en tant, i un espai de llibertat «impagable», d’evasió. Fins i tot terapèutic. «Quan ets aquí et centres en el futbol i se te’n van tots els maldecaps que t’envolten. Es queden a fora. Les hipoteques, els nens, les guarderies, la malaltia del pare, la residència de la mare. Són dues o tres hores que són teves. No te les treu ningú. I quan acabes et dutxes, et beus una cervesa i sents que el dia s’ha acabat bé i que ja tens ganes que arribi el següent entrenament o el partit per tornar a tenir aquell espai que és teu, propi. Quan surts el pare continua malalt i la mare continua a la residència i ja tornen totes les preocupacions, però mentre ets aquí no penses en els problemes. Penses a lluitar per aquella pilota, en el company, en el rival, en l’àrbitre», apunta.
No s’ha plantejat la retirada: «Si m’ho passo bé i em fa sentir bé, si m’agrada i gaudeixo, si encara sento que no molesto perquè ho he de deixar? Si un dia jugo 15 minuts i ens fan tres gols per culpa meva potser pensaré que potser ha arribat el moment, però per sort no ha set el cas». «Crec que el dia que decideixi deixar-ho no seré dels que ho passen malament. Ho he fet tant i ho he viscut tant que ja m’hauré emplenat. Després de tanys anys què més puc demanar?», destaca. Riu i diu que no li cal renovar el seu contracte perquè ja és «vitalici». No ha cobrat ni un euro des que va entrar al camp del Joanetes per primera vegada: fa ja 37 anys al volant d’un R5 blanc. Stuani encara no tenia dos anys. Juan Carlos encara no caminava.
Porta un dibuix de l’escut del Joanetes que li va fer el seu fill a la part de darrere del mòbil. «A vegades li dic: ‘Biel, és que si t’ho passes la meitat de bé que jo jugant a futbol t’ho hauràs passat molt bé’. I a vegades els dic als companys que em fan enveja. Tant de bo tenir ja no 20 anys, 35. Seria fantàstic. Em quedarien 20 anys de jugar a futbol encara. Seria feliç». Ja ho és.
