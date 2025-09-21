Coulibaly marca el ritme d'un Spar Girona campió (67-91)
Exhibició de la pivot (30 punts i 8 rebots) per liderar la victòria de les gironines a la Lliga Catalana contra la Penya en una final que queda decidida al descans (34-59)
L'Spar Girona s'ha proclamat aquesta tarda a Tarragona campió de la Lliga Catalana, títol que no guanyava des de l'any 2020 i que amb l'èxit d'avui ja s'ha adjudicat deu vegades. Ha superat sense discussió el Joventut (67-91) en un partit que ha quedat dat i beneït al descans (34-59) i que ha tingut en Mariam Coulibaly la principal protagonista. La pivot malià, fitxada aquest estiu procedent, precisament, del conjunt de Badalona, ha estat el factor diferencial. Autora de 30 punts i 8 rebots, ha liderat les gironines, que han premut l'accelerador només començar per encarrilar la final el més aviat possible. Amb Jocyte, Quevedo i Holm com a principals aliades, s'han desfet d'un adversari que només ha plantat cara al primer quart i que ha intentat acostar-se a còpia de triples passat el descans. Sense èxit, això sí.
L'Uni ha anat de cara a barraca. Velocitat de creuer per començar, per noquejar el rival aviat i deixar-se estar de romanços. L'equip no ha trobat a faltar Ainhoa López i Chloe Bibby, absents a la final, i l'engranatge ha funcionat a les mil meravelles, amb les peces cada vegada més conjuntades. Dues cares noves, Jocyte i sobretot Coulibaly, s'han erigit com a actrius principals i ho han fet per mèrits propis. La verticalitat i precisió de la lituana, que ha començat la final com un cicló, ha estat perfectament acompanyada per l'ampli repertori d'aptituds de Coulibaly, una jugadora diferencial que domina un munt de registres i és letal per dins i, si s'ho proposa, també per fora. Sota la batuta de Holm, les gironines han agafat embranzida amb el 5-12 inicial. L'empat imminent, gràcies a la reacció de la Penya (12-12) ha estat un miratge; també el 15-17 d'uns instants després. Jugant a mil revolucions i amb un alt percentatge d'encert, el conjunt d'Íñiguez ha atrapat la barrera dels 10 punts i ha sabut ampliar diferències a partir del segon acte. Període que Jocyte ha tornat a inaugurar veient cistella amb moltíssima facilitat (ha fet 7 punts consecutius) i en el qual Coulibaly ha millorat les prestacions dels primers minuts, encara que semblava difícil. Sense que ningú la pogués aturar, la pivot s'ha enfilat fins als 23 punts i 5 rebots al descans. Aleshores, l'Spar Girona ja comandava amb mà de ferro (34-59) després d'uns primers 20 minuts amb un clar dominador. La Penya ha presentat batalla d'entrada, però s'ha anat diluint a mesura que avançava el partit, amb Jordi Vizcaíno mirant-s'ho des de la banqueta, sense ser capaç de trobar cap fórmula per revertir la situació.
Malgrat el parèntesi del descans, la suma de minuts i la fatiga habitual de pretemporada ha enterbolit les idees a banda i banda. Menys fluïdesa en el joc, regals i errades de marcatge han compartit el tercer quart amb una capacitat altíssima de tots dos equips per trobar l'anella des de la llarga distància. Els triples han estat la tònica habitual durant el tercer període, amb protagonisme per a Quevedo (n'ha anotat tres de consecutius). Arma també que ha permès la Penya reduir un xic les diferències i, com a mal menor, imposar-se en aquest quart (19-18). Però amb només 10 minuts per davant i un marcador de 53-77, semblava improbable que a les gironines se'ls escapés un premi que feia estona que tenien bastant encarrilat.
Com era d'esperar, no hi ha hagut miracle. Ja amb el duel decidit (i també trencat), Coulibaly ha millorat encara més les seves xifres particulars, mentre que Anna Badosa i Berta Ribas han sumat minuts al parquet. La banqueta ha arrodonit la seva aportació (millorable, però suficient per contribuir a la victòria) amb Canella, Guerrero i Pendande completant una tarda rodona i amb final feliç.