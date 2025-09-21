El Girona B rescata un punt contra el Torrent (1-1)
Els de Quique Álvarez han aconseguit contrarestar la diana de Raul Caballero al primer minut de joc
Jaume Massana
Girona
No podia iniciar de pitjor manera el matx el filial blanc-i-vermell. A la primera acció del partit, un cop de cap de Caballero ha posat per davant al conjunt valencià. Un cop que no ha permès una reacció del Girona fins a l'equador del primer temps, quan una acció de Papa Ba ha acabat amb un peu salvador del porter local Aitor Arias. A la represa, els visitants han avisat amb una jugada assajada que finalitzava Salguero enviant-la per sobre el travesser. No ha estat fins al 73 quan Sarasa ha posat l'empat al marcador per donar el quart punt de la temporada al Girona B. El conjunt de Quique Álvarez ha escalat fins la vuitena posició a falta de saber els resultats de la resta de la jornada.
