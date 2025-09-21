Lluís Puigvert i la Gabriela Lasalle guanyen l’Olla de Núria en una jornada protagonitzada per la meteorologia
L’organització de la cursa ha decidit neutralitzar la prova per motius de seguretat prop d’una hora i mitja després de la sortida
Lluís Puigvert i Gabriela Lasalle han guanyat la 18a edició de l’Olla de Núria. Les inclemències meteorològiques han protagonitzat la jornada fins al punt que l’organització de la cursa s’ha vist obligada a neutralitzar la prova per a garantir la seguretat dels participants. Puigvert, de l’equip Salomon Spain, ha creuat la meta amb un temps final d’1 hora, 15 minuts i 34 segons, tan sols un segon abans que el seu perseguidor, Jan Castillo, de la Sportiva Spain. El podi de la categoria masculina l’ha completat el corredor Jan Margarit. Per altra banda, el podi de la categoria femenina l’han completat Núria Tarragó i Laura Orgué, que no han pogut superar el temps de Lasalle, que ha obtingut un registre d’1 hora, 35 minuts i 54 segons.
La cursa, organitzada per la Unió Excursionista de Vic, va canviar el seu corregut el dissabte 20 per motius de seguretat, modificant el recorregut de Valls de l’Olla i deixant-lo amb un traçat de 17,6 km i 1.400 metres de desnivell positiu. Tanmateix, durant el transcurs de la jornada, l’organització ha pres la decisió de neutralitzar la prova per tots aquells participants que encara no havien arribat al cim del Puigmal a causa de la intensitat de la pluja. La tempesta ha provocat que dels 600 participants que han començat la cursa, tan sols una vintena hagin pogut completar tot el recorregut després d’arribar al Santuari de Núria.
Aquesta edició ha comptat amb un homenatge a la sortida en record a Toni “Xato” Anguera (1946-2025), fotògraf i excursionista conegut per la seva passió per la muntanya i el seu ferm compromís amb una prova.
