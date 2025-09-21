Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Olot i el Poblense no es fan mal a Ses Illes (0-0)

Segon empat a domicili del conjunt de Roger Vidal que segueix sense conèixer la derrota aquesta temporada

Una acció del partit entre el Poblense i l'Olot.

Una acció del partit entre el Poblense i l'Olot. / UD Poblense

Jaume Massana

Girona

Tercera jornada de lliga a Segona Federació i l'Olot es resisteix a no sumar punts d'allà on es desplaça. En aquesta ocasió, la visita dels olotins a Sa Pobla ha acabat amb el mateix resultat que indicava l'electrònic quan l'àrbitre ha xiulat l'inici del matx. Empat sense gols en un partit on ambdós conjunts han dit la seva sense fer sang. Els visitants han tingut dues ocasions clares a la primera meitat per avançar-se, sent la més clara una de Fuentes que ha tret un defensa local a la línia de gol. Al segon temps li ha costat més a l'Olot generar i els mallorquins han tingut més arribades perilloses, però la seguretat defensiva que caracteritza als de la Garrotxa els hi ha permès poder sumar un punt que els situa en una provisional cinquena posició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents