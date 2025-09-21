Tercera RFEF
El Peralada suma un punt i es queda a mitja taula (1-1)
Amb una diana de Jordi Manzano, els d’Àlex Marsal han empatat contra el San Cristóbal
Jaume Massana
No ha estat possible aconseguir la segona victòria consecutiva. Els xampanyers arribaven en bona dinàmica després de la victòria a la darrera jornada a domicili davant del Cornellà, però els terrassencs els hi han barrat el pas.
En una primera meitat amb poc moviment, el Peralada avisava al minut 13 amb un xut de Kanteh que obligava a intervenir al porter visitant, Carles Segura. També ho provava el San Cristóbal a la mitja hora de joc en un contraatac que finalitzava Cisse amb un xut que sortia desviat.
Les oportunitats s'han concretat al segon temps i la primera estocada l'ha donat el conjunt de Terrassa amb un gol de Joan Cervós al minut 50. No tardava a reaccionar el conjunt blanc-i-verd, que empatava el duel gràcies a una diana de Jordi Manzano al 61. El marcador ja no s'ha mogut i els d’Àlex Marsal són novens amb quatre punts.
