El primer quart condemna al Bisbal Bàsquet a Osca (98-80)
Els d’Èric Surís perden a la segona jornada de la Copa Espanya, malgrat tot es juguen l’accés als setzens de final el pròxim cap de setmana davant el Saragossa
El Bisbal Bàsquet ha perdut davant l’Osca en la segona jornada de la Copa Espanya. El duel ha estat marcat des del primer moment després de la gran diferència entre els d’Èric Surís i el conjunt local en els primers 10 minuts, amb un parcial negatiu (30-18). Els baix empordanesos, que arribaven després de guanyar el Salou en la primera jornada de la competició, s'han trobat amb un inici molt intens dels seus rivals que, des de l’entrada en joc, han imposar un ritme alt i han sotmès als bisbalencs, que s'han vist superats. Malgrat la reacció dels de Surís abans de visitar vestidors, amb un parcial favorable (20-23) i retallant distàncies, els locals han mantingut el seu to físic i, a la represa, han fet notar les virtuts que l’entrenador bisbalenc ja havia remarcat a la prèvia del partit. L’Osca ha continuat amb un ritme alt i la diferència de +9 punts favorable als locals en el tercer quart ha acabat sentenciant un duel en què els empordanesos no han pogut remuntar i han acabat perdent de 18.
El pròxim cap de setmana el Bisbal tornarà a enfrontar-se a un equip aragonès, rebent al Pavelló Vell el Saragossa per disputar la tercera i última jornada de la Copa Espanya, amb l’accés als setzens de final en joc i la necessitat de recuperar sensacions per mantenir vives les opcions de classificació
