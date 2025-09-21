Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prop de 2.500 participants a la Travessia del Centenari de l’Estany de Banyoles

Carlota del Rio (CN Granollers) i Alejandro Puebla (CN Barcelona) han sigut els campions de la Travessia Femenina i Masculina federada.

Travessia femenina a la Travessia del Centenari

Travessia femenina a la Travessia del Centenari / CN Banyoles

Gerard Ullastre

2.470 nedadors i nedadores s’han aplegat avui a la 81a edició de la Travessia de l’Estany batejada enguany com la Travessia del Centenari organitzada pel Club Natació Banyoles. Carlota del Rio ha estat la campiona de la Travessia Femenina amb un temps de 26 minuts i 37 segons, mentre que la prova masculina se l’ha endut el nedador del CN Barcelona Alejandro Puebla amb un temps de 24 minuts i 48 segons.

La jornada ha començat amb la sortida de la Travessia de menors (400m), seguida de la Travessia petits (1000m) i les dues proves federades - femenina i masculina - (2115m). La novetat d’aquesta edició ha estat la Travessia Mixta No federada (2115m), la qual ha reunit a uns 1.300 participants. La previsió meteorològica ha fet endarrerir lleugerament la Travessia Masculina i la Travessia Mixta No federada. Tanmateix, la resta de la competició s’ha desenvolupat sense cap incidència destacable. 

Travessia Mixta a la Travessia del Centenari

Travessia Mixta a la Travessia del Centenari / CN Banyoles

El CN Banyoles ha estat guardonat amb tres trofeus: El Trofeu Miquel Masgrau “Paquel” - el qual es concedeix al Club que ha classificat més nombre de nedadors a les travessies controlades informàticament; el Trofeu Llorenç Castañer i Viñas - el qual es concedeix al club que ha classificat en primer lloc a un equip de tres nedadors i/o tres nedadores; i el Trofeu David Moner - el qual es concedeix al club que ha classificat als 5 millors nedadors i 5 nedadores conjuntament en les travessies general masculina i femenina.

