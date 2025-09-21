Prop de 2.500 participants a la Travessia del Centenari de l’Estany de Banyoles
Carlota del Rio (CN Granollers) i Alejandro Puebla (CN Barcelona) han sigut els campions de la Travessia Femenina i Masculina federada.
Gerard Ullastre
2.470 nedadors i nedadores s’han aplegat avui a la 81a edició de la Travessia de l’Estany batejada enguany com la Travessia del Centenari organitzada pel Club Natació Banyoles. Carlota del Rio ha estat la campiona de la Travessia Femenina amb un temps de 26 minuts i 37 segons, mentre que la prova masculina se l’ha endut el nedador del CN Barcelona Alejandro Puebla amb un temps de 24 minuts i 48 segons.
La jornada ha començat amb la sortida de la Travessia de menors (400m), seguida de la Travessia petits (1000m) i les dues proves federades - femenina i masculina - (2115m). La novetat d’aquesta edició ha estat la Travessia Mixta No federada (2115m), la qual ha reunit a uns 1.300 participants. La previsió meteorològica ha fet endarrerir lleugerament la Travessia Masculina i la Travessia Mixta No federada. Tanmateix, la resta de la competició s’ha desenvolupat sense cap incidència destacable.
El CN Banyoles ha estat guardonat amb tres trofeus: El Trofeu Miquel Masgrau “Paquel” - el qual es concedeix al Club que ha classificat més nombre de nedadors a les travessies controlades informàticament; el Trofeu Llorenç Castañer i Viñas - el qual es concedeix al club que ha classificat en primer lloc a un equip de tres nedadors i/o tres nedadores; i el Trofeu David Moner - el qual es concedeix al club que ha classificat als 5 millors nedadors i 5 nedadores conjuntament en les travessies general masculina i femenina.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona