La Sea Otter tanca amb rècord de visitants: 74.000
El festival ciclista de referència a Europa ha reunit a Girona, durant aquest cap de setmana, als aficionats de l'esport
L’any que ve se celebrarà de nou a Girona i la Costa Brava la desena edició del 18 al 20 de setembre
La Sea Otter Europe ha tornat a demostrar aquest cap de setmana perquè s’ha convertit en un dels festivals ciclistes de referència a Europa batent de nou el rècord de visitants amb prop de 74.000 persones que han passat pel recinte de l’entorn de Fontajau des del divendres fins avui. Malgrat la pluja d’aquest matí, que en algun moment ha pogut fer témer possibles modificacions al recorregut de la CicloBrava, finalment s’han pogut disputar amb normalitat totes les proves i mantenir la programació prevista per a tot el dia. Fet que ha provocat que l’ambient continués igual que la resta de dies, provocant que les aglomeracions de gent seguissin tot i el mal temps per confirmar el seu creixement sostingut any rere any en les nou edicions fetes fins al moment.
L’edició d’aquest 2025, ha comptat amb la participació de més de 500 marques i un increment d’expositors respecte de l’any passat. També s’hi han inscrit més de 6.000 ciclistes, que han competit en proves de totes les disciplines, des de la Copa del Món de Gravel, amb corredors de primer nivell com Romain Bardet, fins a les curses amateurs i infantils que han omplert de públic per gaudir a més de les parades de l’Expo Zone, i de tota la programació del llarg de tot el cap de setmana.
En l'àmbit internacional, la Sea Otter ha tornat a ser un punt de trobada de la indústria ciclista, reunint durant tres dies a més de 100 nacionalitats presents a Girona, fet que ha estat de profit per a les marques presents al festival per presentar novetats i establir contactes comercials.
Segons fonts de l’organització, «el nostre objectiu no és portar el màxim nombre de persones possible, sinó garantir que tothom s’hi trobi còmode. La clau és que tant expositors com visitants marxin satisfets». No obstant que el creixement de visitants de cada any no sigui l’objectiu principal, cada any van a més i enguany ha estat tant l’expectació que han aconseguit superar el seu sostre i trencar de nou el record aconseguit l’any passat de 68.000 visitants.
«Girona, capital del ciclisme»
Els aficionats i seguidors el ciclisme i de la Sea Otter destaquen sobretot l’ambient ciclista que han pogut respirar al llarg d’aquests dies a Girona i l’oportunitat de gaudir tant de la competició com de les novetats del sector. Andrea Miró, Matias Masoliver i Àlex Roig, vinguts des de Barcelona, explicaven que primer van venir per competir a la cursa de gravel i un cop a Girona ja s’hi van quedar tots els dies per aprofitar a provar bicicletes i descobrir les novetats que les marques oferien «Girona és capital del ciclisme i aquesta fira és de les més grans. Si t’agrada la bici, és on has de ser aquest cap de setmana». A més a més, reconeixien que l’entorn i el terreny fan de la ciutat un lloc ideal per al gravel, i que la Sea Otter és una excusa perfecta per passar-hi tot el cap de setmana.
Altres visitants compartien una visió semblant. Daniel Ratera, de Terrassa, va participar en la prova de 150 km de la CicloBrava i en destacava la duresa i l’encant: després d’una “bona arrostida amb bici” al matí, volia aprofitar la tarda per passejar per la fira i descobrir marques i productes nous. En la mateixa línia, Oscar Finestres, de Cerdanyola del Vallès, subratllava que la cita permet conèixer de primera mà les últimes novetats i contactar amb marques grans i petites. Finalment, Enric Almagro i Pol Taló, de Sabadell i Matadepera, coincidien que el festival és una experiència completa: «És molt familiar, pots passar-hi tot un dia, gaudir del paisatge de la Costa Brava i veure curses, activitats i totes les marques reunides en un sol lloc».
Les dates de la desena edició
De cara al futur, Girona i la Costa Brava es consoliden com a destinació ciclista de primer ordre i ja es preparen per viure l’any vinent una edició molt especial del festival, la desena. Per celebrar aquest aniversari, Sea Otter Europe preveu diverses accions commemoratives que s’anunciaran properament. La cita ja té dates confirmades, del 18 al 20 de setembre de 2026.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona