Chus Mateo, nou seleccionador espanyol de bàsquet

El tècnic madrileny substitueix Sergio Scariolo, que li ha agafat el relleu a ell al Reial Madrid

Chus Mateo és el nou entrenador d’Espanya.

Chus Mateo és el nou entrenador d’Espanya. / Mariscal / EFE

Sergio R. Viñas

Madrid

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) s’ha acabat de decidir per escollir el substitut de Sergio Scariolo al capdavant de la selecció masculina absoluta. L’elegit per al càrrec ha sigut Chus Mateo, que es converteix en el nou seleccionador nacional per als quatre pròxims anys, fins després de l’Eurobasket que es disputarà a Madrid.

Mateo fa així el camí invers a Scariolo, que ha deixat la selecció per posar-se al comandament del Reial Madrid, el club a què el madrileny havia entrenat durant les dues últimes temporades. La idea de la FEB és que el nou seleccionador ho sigui a temps complet, sense compaginar el càrrec amb la direcció d’un club.

