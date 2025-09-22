OFICIAL
Chus Mateo, nou seleccionador espanyol de bàsquet
El tècnic madrileny substitueix Sergio Scariolo, que li ha agafat el relleu a ell al Reial Madrid
Sergio R. Viñas
Madrid
La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) s’ha acabat de decidir per escollir el substitut de Sergio Scariolo al capdavant de la selecció masculina absoluta. L’elegit per al càrrec ha sigut Chus Mateo, que es converteix en el nou seleccionador nacional per als quatre pròxims anys, fins després de l’Eurobasket que es disputarà a Madrid.
Mateo fa així el camí invers a Scariolo, que ha deixat la selecció per posar-se al comandament del Reial Madrid, el club a què el madrileny havia entrenat durant les dues últimes temporades. La idea de la FEB és que el nou seleccionador ho sigui a temps complet, sense compaginar el càrrec amb la direcció d’un club.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes