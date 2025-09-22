Pilota d’or
Dembélé s’apresta a viure el seu dia de glòria a París
L’exjugador del Barça surt com a favorit sobre Lamine Yamal per aixecar avui el trofeu daurat com a millor jugador del món del curs passat.
Raphinha té una estadística de gols i assistències superior, però no es compta amb ell
Albert Guasch
A Luis Enrique, que ja parla francès en les seves rodes de premsa, se li va preguntar per la Pilota d’Or abans del partit de Lliga d’aquesta nit del PSG a Marsella. No era la primera vegada, però com que la cerimònia és ja avui, no semblava fora de lloc reincidir-hi. I el tècnic asturià, se suposa que fatigat del tema però de bon humor, es va posar a cantar. Va cantar suaument "Ousmane Dembélé, ballon d’or", consigna corejada el curs passat pels aficionats parisencs.
Dembélé no és només el preferit del tècnic asturià. És el candidat amb més consens per figurar demà dimarts a la portada de la revista France Football, tot i que aquesta sigui una edició que el convenient misteri s’ha sabut conservar fins a l’últim dia. Lamine Yamal seria el contendent principal. Vitinha té també els seus adeptes, fins i tot Raphinha, però aquest sembla l’any del Mosquit, l’extrem reconvertit en davanter centre mossegador per Luis Enrique. La Lliga i la Copa franceses, més la Champions i l’MVP del torneig europeu figuren com el seu màxim aval.
Sisè francès
A l’atacant francès, de 28 anys, se li ha valorat la seva determinació en la pressió. El va elogiar en aquest sentit Luis Enrique després de la mateixa final, guanyada a l’Inter, i també el grup d’observadors tècnics de la UEFA que el va premiar: "Dembélé ha assumit el rol de líder en el PSG, com vam veure a la final amb el seu esforç i pressió des del davant. A més, va generar dubtes en els seus rivals partit rere partit amb els seus hàbils moviments i el seu treball en el migcamp", va comunicar.
Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane i Karim Benzema són els cinc francesos que han aixecat en alguna ocasió el guardó individual per antonomàsia. Dembélé té tots els números de ser el sisè. Qui de la galàxia barcelonista s’ho podia imaginar quan jugava en el Barça? El gest de col·locar-se la corona que fa Lamine Yamal amb cada gol continuarà sent de moment només això, un gest. Li toca esperar per ser rei. S’intueix que molt poc.
Al llarg de la temporada passada Dembélé, ara lesionat en els isquiotibials, va jugar en 53 partits, en els quals va anotar 35 gols i va repartir 16 assistències. Són números millors que els de Lamine Yamal, que va marcar 18 gols i va repartir 25 assistències. El que distingeix a l’extrem blaugrana va ser la potència de la seva eclosió a la seva tendra edat (va disputar tota la temporada amb 17 anys) i es va convertir en un fenomen sociològic. Costa veure algú pel carrer amb una samarreta del Barça i que no porti el 10 o el 19 i el nom de l’adolescent de Rocafonda. La seva figura desperta una fascinació global.
A Dembélé pot perjudicar-lo la dispersió: hi ha 9 jugadors del PSG en la llista dels 30 aspirants. No obstant, si la votació es fixés només en les estadístiques individuals, el guanyador hauria de ser Raphinha: va anotar la campanya passada 34 gols i va repartir 25 assistències, o sigui, va participar en 59 gols (Dembélé, en 51 i Lamine, en 43). Fins i tot en la Champions les seves xifres són superiors (13 gols i 9 assistències, pels 8 i 6 del francès). Però la vida és així.
Millor jove?
El rendiment col·lectiu en la Champions pesa molt i la propaganda, encara més, i entre tots han acabat convertint aquesta edició en un pols entre Dembélé i Lamine Yamal. El davanter blaugrana possiblement haurà de conformar-se amb el Premi Kopa, per segona vegada consecutiva, que distingeix el millor jugador jove. Desiré Doué, del PSG, que tan bona final de la Champions va fer, s’erigeix en el seu principal rival. Luis Enrique està cridat a guanyar el premi Johan Cruyff a millor entrenador. Té partit, així que no es pot comptar amb la seva presència.
El jurat dels premis el conformen 100 periodistes, cada un d’un país. El Reial Madrid compta amb tres futbolistes en la llista de 30 nominats, Mbappé, Bellingham i Vinícius Júnior. S’espera un segon boicot consecutiu del club blanc al guardó. Del Barça n’apareixen quatre, Lamine, Raphinha, Lewandowski i Pedri, tot i que aquest últim no viatjarà a París.
Sembla que els honors d’entregar el preuat objecte daurat en el Théâtre du Châtelet de París correspondran a Ronaldinho. De moment és un secret. La gala començarà a les 21 hores (Movistar+) i estarà presentada per l’exfutbolista Ruud Güllit i la periodista anglesa Kate Scott.
