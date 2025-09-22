Les angleses discuteixen la Pilota d’Or a Mariona, Alèxia i Aitana
Russo, Kelly i Bronze arriben com a campiones de l’Eurocopa i el títol de Champions de l’Arsenal també pot pesar en l’elecció
Fermín de la Calle
El 2 de desembre del 2019 Didier Drogba va pronunciar el nom de la guanyadora de la segona edició de la Pilota d’Or femení, que no era present al pati de butaques del Theatre du Chatelet de París. La nord-americana Megan Rapinoe, líder de la selecció nord-americana que acabava de guanyar el Mundial femení d’aquell mateix any i màxima golejadora de la competició, a més s’havia significat per la seva oposició pública al president Donald Trump, per la seva lluita pels drets de la comunitat LGTBI i per ser un referent en la batalla contra el racisme.
Ple espanyol des del 2019
Fa 2116 dies des d’aleshores i des d’aquell dilluns plujós a París no s’ha tornat escoltar cap nom que no hagi sigut d’una futbolista espanyola a la gala. El 2020 no es va celebrar pel confinament de la pandèmia i el 2021 va anar a parar en mans d’Alèxia Putellas, que també el va aixecar el 2022. El seu testimoni el va recollir llavors la seva companya de club i de selecció Aitana Bonmatí, guanyadora el 2023 i el 2024. Dos doblets històrics que podrien prolongar-se coronant un triplet perquè en aquest 2025 totes dues lideren la llista de candidates, en la qual Espanya també compta amb la presència de Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Esther González i Clàudia Pina. Entre les favorites a guanyar el títol apareixen Alèxia, Aitana i una infravalorada Mariona que va marxar a Londres per enrolar-se en un Arsenal en el qual ha sigut nomenada millor jugadora de la temporada a la Superlliga anglesa, a més d’haver portat les gunners a guanyar la Champions després de 18 anys de sequera de títols continentals.
No obstant, les espanyoles tenen rivals potents a les files de la selecció anglesa, que va arrabassar a Espanya el títol a l’Eurocopa en la tanda de penals. Per números crida especialment l’atenció l’aportació d’Alessia Russo, els gols de la qual han sigut claus a l’Eurocopa i a la Champions amb l’Arsenal. 19 gols i 17 assistències han disparat les seves opcions de ser la primera anglesa que guanyi la Pilota d’Or. Tot i que la compatriota que més sona a les travesses és Chloe Kelly, el lideratge de la qual a l’Eurocopa ha sigut decisiu per conquerir el títol. Kelly havia passat una primera part de la temporada complicada al Manchester City, però la seva sortida en préstec a l’Arsenal va suposar un alliberament per a ella, que va ser desequilibrant en el camí de les gunners a un sorprenent títol de Champions. Això li va permetre arribar a l’Eurocopa amb la moral altíssima i liderar la seva selecció coronant un gran torneig a l’anotar el penal que li va donar el títol en la tanda de penals de la final sobre Espanya.
Pocs tenien fe en la marxa de Lucy Bronze del Barça al Chelsea. Però l’enorme afany competitiu de la lateral i el seu carisma l’han portat a completar la Triple Corona a Anglaterra amb el seu club (Superlliga, FA Cup i Copa de la Lliga) i sumar a això la conquesta d’una Eurocopa en la qual ha sigut el cor de la seva selecció. A ningú li estranyaria que a l’obrir el sobre el nom que estigui escrit sigui el de Bronze, que ja va ser segona el 2019 darrere de Rapinoe. Per això, en certa forma, es tancaria el cercle després del domini de les espanyoles. La noruega, i jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen també apareix entre les candidates.
