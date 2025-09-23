Pilota d’or 2025
Aitana es banya en or per tercera vegada
La jugadora del Barça es va imposar a Mariona Caldentey i Alessia Russo, que van tancar el podi, per sobre d’Alexia Putellas, que va ser quarta.
Laia Bonals
Tercera corona. La maga, la futbolista que veu el futbol com cap altra. Aitana Bonmatíes va emportar per tercer any consecutiu el màxim guardó del futbol. La Pilota d’Or torna a Sant Pere de Ribes, a casa de la migcampista que encarna el joc de Johan Cruyff, de qui llueix el 14 amb honor i orgull. "Mai vaig imaginar, quan era una nena, que aconseguiria això", va confessar la futbolista emocionada i encara una mica atordida al Théâtre du Châtelet de París.
Asseguda a primera fila, entre Lamine Yamal i Pau Cubarsí, mirava l’escenari. Els jugadors la miraven de reüll mentre es decidia entre ella i Mariona Caldentey, les dues finalistes a l’espera del veredicte. Va sonar el nom de la catalana pels altaveus, per a sorpresa d’alguns. Va tornar a repetir el camí cap a l’escenari, on tots els focus tornaven a ella.
Amb el seu ídol Iniesta
Allà l’esperava Andrés Iniesta, un dels seus grans ídols. Era el guió perfecte, però ni ella mateixa creia possible que això passés. De fet, ni s’havia preparat un discurs per si guanyava el guardó, per al qual no partia com a favorita. Va agafar el trofeu amb les dues mans, aixecant-lo i abraçant-lo. Com si no fos real, com si necessités sentir-lo més a prop per creure-s’ho. Ja rere el faristol, assentia mentre la platea l’aclamava entre crits de joia i aplaudiments. Agafava aire, intentava aterrar en aquell precís moment. "Improvisaré una mica. Tercera vegada consecutiva. No sé què dir. El teatre impressiona moltíssim, la veritat", va confessar amb els ulls ben oberts, com intentant capturar en la seva memòria el que estava passant.
"Gràcies a France Football per atorgar-me’n el tercer, que perfectament podria haver sigut de qualsevol de vosaltres. Si pogués compartir-lo, ho faria. Rebre’l de la mà d’Andrés Iniesta, un dels meus ídols des de petita juntament amb Xavi. He après d’ells i en gran part el meu futbol d’avui és gràcies a ells", va comentar la migcampista.
"Gràcies a l’organització per millorar, aquest és el primer any que tenim els mateixos premis que el masculí. Avui ho hem aconseguit. Al Barça, al meu club, al president Joan Laporta, acompanyat de la directiva, companyes staff, a tots els que remen cada dia perquè nosaltres continuem creixent. No ho aconseguim soles, és gràcies a una feina col·lectiva. Aquest any compleixo 14 anys al club de la meva vida", va afegir posant en valor la feina feta des del Barça perquè el futbol femení hagi crescut a nivell mundial però també en cadascuna de les futbolistes.
"Mai m’oblido d’on vinc. Gràcies als meus pares, que suposo que m’estaran veient. Gràcies a ells i a tota la gent que rema perquè cada dia sigui millor jugadora i millor persona. Mai vaig imaginar, quan era una nena, que aconseguiria això. Sempre els dic que tinc ídols com Iniesta i Xavi perquè quan era petita només els veia per la tele. És increïble ser aquí i fer història", va afegir més pausada, degustant el moment.
La tres vegades Pilota d’Or, abans de tancar el seu discurs, va voler donar un missatge cristal·lí: "Som més que futbolistes. Hem de donar exemple a tothom per a les generacions que venen". I és que per a Aitana, qualsevol altaveu és bo i necessari per llançar un missatge. No hi ha paraules buides i discursos encarregats, la futbolista que es va convertir ahir en l’única a ser coronada per tercera vegada (de manera consecutiva) amb el guardó més gran del futbol, continua sent la mateixa que abans de guanyar el primer. Una persona senzilla, pròxima i fidel a ella mateixa. Una llegenda i un referent per a tothom.
Aitana es va imposar a Mariona Caldentey, la seva excompanya d’equip, que li va arrabassar la final de la Champions a Lisboa en favor de les gunners. El tercer lloc del podi va ser per a Alessia Russo, per davant d’Alexia Putellas, que va acabar quarta.
Top 5
- Aitana BONMATÍ FC BARCELONA
- Mariona CALDENTEY ARSENAL
- Alessia RUSSO ARSENAL
- Alexia PUTELLAS FC BARCELONA
- Chloe KELLY ARSENAL
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts
- El «malson» d’una família per aconseguir una plaça en un centre d’educació especial