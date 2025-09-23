reQ: La nova aposta per la salut esportiva i la recuperació integral a Girona
Procedents del Bàsquet Girona i del FC Barcelona, els seus fundadors aposten per integrar tot el procés, des del diagnòstic i tractament, a la rehabilitació i retorn a la competició
reQ Girona és el resultat de la col·laboració entre dos gironins, Marc Madruga i Dídac Masvidal. Madruga és propietari del primer centre del grup a Sant Cugat i preparador físic al FC Barcelona especialitzat en l’entrenament de força. Per la seva banda, Masvidal, metge oficial del Club Bàsquet Girona, és un expert en traumatologia esportiva. Després de diversos anys de fructífer treball conjunt a Sant Cugat, aquest estiu han decidit expandir el seu projecte a la seva ciutat, creant un centre que ofereix una atenció personalitzada i multidisciplinària, amb l’objectiu de cobrir totes les fases de la recuperació i l’alt rendiment esportiu.
Un enfocament holístic per a la salut esportiva
El que realment els diferencia d’altres centres és el seu enfocament holístic, que abasta totes les àrees necessàries per a cada pacient. «El treball que fem és molt complet, amb una visió global per a cada cas. No només ens centrem en la rehabilitació o la readaptació, sinó que integrem tot el procés, des del diagnòstic fins al tractament i, posteriorment, el retorn a l’entrenament i la competició», explica Marc Madruga. Aquesta visió global implica que tots els professionals que treballen al centre, des de la traumatologia esportiva fins a la nutrició, fisioteràpia, osteopatia, podologia, preparació física i psicologia esportiva, estan alineats per oferir una solució integral i personalitzada per a cada pacient.
Ubicat al centre de la ciutat, reQ ofereix un servei holístic que engloba tot el procés de recuperació i preparació física per a esportistes professionals i amateurs
Tecnologia d’avantguarda per a una recuperació més eficaç
Les instal·lacions de reQ Girona, de 580 metres quadrats, estan equipades amb les últimes tecnologies per avaluar i tractar les lesions i millorar el rendiment. La sala de treball funcional, amb superfícies dissenyades per reduir l’impacte, és ideal per a les primeres fases de les lesions. Per a l’entrenament de força, el centre compta amb màquines inercials que permeten treballar de manera controlada i eficient. A més, reQ disposa d’un espai dedicat a les valoracions neuromusculars, on es fan anàlisis detallades per personalitzar els tractaments, així com una àrea de fisiologia esportiva que inclou entrenament amb hipòxia intermitent per millorar la resistència i la capacitat aeròbica.
A l’àrea de regeneració, els pacients poden beneficiar-se de tractaments com la crioteràpia, l’hiperòxia, la pressoteràpia i les vibracions mecàniques, que ajuden a una recuperació més ràpida i eficaç.
Amb 580 metres quadrats, les instal·lacions estan equipades amb les últimes tecnologies per avaluar i tractar les lesions i millorar el rendiment.
Una trajectòria consolidada i especialitzada
Marc Madruga és doctor en Ciències de l’Activitat Esportiva i l’Esport, un títol obtingut a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses), a Girona. Amb més de 7 anys de trajectòria en el seu primer centre a Sant Cugat, Madruga ha consolidat un enfocament basat en l’entrenament de força , l’entrenament neuromuscular i la readaptació esportiva. «A Sant Cugat hem treballat durant molts anys per establir un model de recuperació i rendiment que ara traslladem a Girona, amb un enfocament molt clar en la prevenció de lesions i la seva rehabilitació efectiva», assenyala.
Per la seva banda, el traumatòleg Dídac Masvidal aporta la seva experiència en la gestió de lesions esportives a nivell d’elit. En aquest sentit, ha explicat que «un bon treball de recuperació evita recaigudes i en aquest centre volem fer molta pedagogia sobre la importància de la prevenció i d’un seguiment personalitzat. El treball guiat per un professional és molt més efectiu que fer-ho per compte propi a casa».
Una proposta pensada per a tots els nivells
El centre està dissenyat per atendre esportistes de tots els nivells, des de professionals fins a persones que volen millorar el seu benestar físic. «Els nostres serveis estan pensats per a aquells que volen recuperar-se d’una lesió o optimitzar el seu rendiment físic, amb un seguiment personalitzat i adaptat a les seves necessitats», assegura Masvidal.
Amb aquesta nova iniciativa, Girona guanya una opció de qualitat per a aquells que busquen una atenció integral i professional per a la seva salut esportiva. n
