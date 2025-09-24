Futbol
El Barça es queda sense Gavi durant mitja temporada
El migcampista andalús rep el pitjor pronòstic després de l’artroscòpia en la qual se li ha suturat el menisc del genoll dret que ja tenia danyat.
Joan Domènech
Un cop per a Gavi, per a Hansi Flick i per al Barça. L’operació a la qual va ser sotmès el futbolista andalús es va saldar amb el pitjor resultat possible: entre quatre i cinc mesos de convalescència abans de reaparèixer. El "cor" de l’equip, o un d’ells, deixarà de bategar per un temps significatiu al vestidor i a la gespa. Mitja temporada es perd Gavi per la segona lesió al mateix genoll del qual va ser operat.
De nou ha passat pel quiròfan per ser sotmès a una artroscòpia. La intervenció no era tan greu com la primera, quan el doctor Joan Carles Monllau va haver de reparar la ruptura de lligaments encreuats que va patir al genoll dret el 19 de novembre del 2023 jugant amb la selecció. Va ser intervingut nou dies més tard. A més d’inserir-li un tendó que substituís el lligament encreuat anterior, va suturar el menisc, també danyat.
Tres setmanes d’esperança
El metge ha hagut de recosir el menisc perquè Gavi el preservés. És la tècnica actual per evitar futures seqüeles en l’articulació si s’extirpés, cosa que exigeix, en canvi, més temps per a la rehabilitació. L’informe oficial del Barça ja aventura que el període de baixa oscil·la entre els quatre i els cinc mesos.
L’origen de la lesió se situa el 30 d’agost, en l’entrenament previ al Rayo-Barça. Gavi va començar la sessió però no la va acabar. Després de realitzar una acció, va notar un dolor i va parar. Va quedar descartat per a la cita de Vallecas i el primer pronòstic aventurava dues setmanes de baixa i la perspectiva que reaparegués davant el València. El tractament conservador que defugís l’artroscòpia no va funcionar. Es va ampliar el termini una setmana més i tampoc. Persistien les molèsties al forçar segons quins moviments. La intervenció va acabar sent l’únic remei per protegir el cartílag i reparar la lesió. La segona de caràcter greu que pateix el jove futbolista andalús (21 anys), per tractar-se de la mateixa articulació i pel temps que el tindrà aturat.
Ni Gavi ni Fermín
La previsió apunta a la seva tornada entre el gener i el febrer. Mitja temporada es perdrà amb el Barça, i aquesta llarga absència posa en perill la participació de Gavi en el Mundial del 2026, tot i que tindria temps per arribar a la seva millor forma. El traumatisme anterior, pel qual va estar 11 mesos de baixa (va reaparèixer el 20 d’octubre del 2024), va fer que es perdés l’Eurocopa d’Alemanya.
Sense Gavi ni Fermín, que va caure davant el Getafe en l’últim minut –es va fer mal al psoes ilíac esquerre i estarà tres setmanes de baixa–, l’equip blaugrana viatjarà per enfrontar-se demà a l’Oviedo (21.30 hores). A Flick li han desaparegut dos interiors de cop, fet que concedeix directament la titularitat a Dani Olmo i Pedri, els dos que queden. Afegir un altre recanvi passaria per reconvertir algun dels migcampistes, cas de Frenkie de Jong o Marc Casadó.
